Продолжается финал международного конкурса EY "Предприниматель года"

МОНАКО, 8 июня 2017 г. /Оргкомитет конкурса/. В Монако продолжается финал международного конкурса "Предприниматель года" который ежегодно проводится компанией EY уже почти 30 лет. На финале в Монако собрались победители национальных этапов конкурса, который проходит в более чем 60 странах мира.

Сегодня, во второй день финала у Натальи Касперской, президента Группы компаний InfoWatсh, которая представляет Россию, очень насыщенный день. Наталья прошла обязательное для всех участников международного финала интервью с членами жюри, в состав которого вошли Розарио Базан (DanPer), Джуди Чан (Grace Vineyard), Дайан Форман (Chelsea Group Ltd.), Джим Никсон (Nixon Energy Investments ), Икка Паанинен (Supercell), Роузмари Сквайр (Trafalgar Entertainment Group) и победитель прошлого года Мэнни Стул (Moose Enterprise Holdings & Controlled Entities), а также дала интервью американскому каналу CNBC и приняла участие в съемках видеороликов для торжественной церемонии награждения.

Финал международного конкурса "Предприниматель года" - это не только состязание успешных предпринимателей и общение с членами жюри. Благодаря тому, что мероприятие собирает лучших представителей делового сообщества cо всего мира, в его рамках проходят саммиты и дискуссии на актуальные бизнес-темы. Так, сегодня Наталья Касперская приняла участие в дискуссии на тему цифровой трансформации. Сегодня вечером состоится торжественный прием и представление национальных победителей всех стран, участвующих в конкурсе.

В Монако Наталью Касперскую поддерживает целая делегация из России, традиционно в мероприятиях международного финала принимает участие Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY по России и руководитель программы "Предприниматель года" в России. В этом году в составе российской делегации в Монако также присутствует победитель национального этапа конкурса 2015 года Дмитрий Пурим (ПАО "Совфрахт).

Имя победителя международного финала конкурса EY "Предприниматель года 2017" cтанет известно в субботу 10 июня.

Подробнее о международном финале конкурса "Предприниматель года": http://www.ey.com/gl/en/about-us/entrepreneurship/entrepreneur-of-the-year/world-entrepreneur-of-the-year---overview