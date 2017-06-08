Состоялась пресс-конференция организаторов МАКС-2017

МОСКВА, 8 июня 2017 г. /Пресс-служба МАКС/. 7 июня организаторы XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 провели пресс-конференцию, посвященную подготовке мероприятия. В пресс-центре информационного агентства ТАСС на вопросы журналистов отвечали заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов и генеральный директор ОАО "Авиасалон" Александр Левин.

Бочаров обратил внимание присутствующих на то, что нынешний год станет важной вехой для отечественного авиастроения. "Мы демонстрируем свои успехи явно, наглядно, безапелляционно", - подчеркнул он. Замминистра напомнил журналистам, что уже начались летные испытания пассажирского лайнера МС-21, многоцелевого вертолета Ка-62, истребителя МиГ-35. По его словам, в конце текущего года должен приступить к заводским испытаниям легкий военно-транспортный самолет Ил-112В.

Говоря о выставочной программе, Бочаров отметил, что вертолет Ка-62, проходящий интенсивные летные испытания в г. Арсеньев Приморского края, не будет демонстрироваться на авиасалоне в Жуковском, однако запланирована прямая трансляция полетов, которая позволит достойно представить новинку. Он уточнил, что решение о демонстрации на МАКС первого летного образца МС-21 будет принято по итогам проведения летных испытаний. Также Бочаров анонсировал ряд новинок в области сельхозавиации, авиации общего назначения и беспилотных летательных аппаратов.

Виктор Кладов подробно остановился на деловой программе МАКС-2017. "Уже сейчас запланирован большой объем конференций, имеющих научную и бизнес-направленность. Новинкой станут семинары в формате MatchMaking, на которых наши ведущие холдинги будут общаться с коллегами", - отметил он. В. Кладов дополнил, что интегрированные структуры Госкорпорации примут активное участие в мероприятии. "Выступают все крупные холдинги Ростеха", - констатировал он.

В свою очередь Александр Левин отметил высокую динамику формирования выставочной программы. По его словам, на начало июня зарезервировано более 95% выставочных площадей, полностью заняты шале. "Уже заявлено более 770 участников, около 140 - иностранные, из 30 стран", - уточнил он. Формируется и программа полетов, которая обещает быть чрезвычайно насыщенной. "Мы возрождаем традицию приема иностранных пилотажных групп на реактивных самолетах", - отметил Левин, подразумевая участие в МАКС-2017 пилотажной группы Al Fursan из ОАЭ. Всего, по его словам, в летной программе будет задействовано 84 воздушных судна, еще 116 летательных аппаратов будет демонстрироваться на статической стоянке.

XIII Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 пройдет с 18 по 23 июля 2017 года на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в городе Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Госкорпорация Ростех, официальным устроителем салона является ОАО "Авиасалон".

На начало июня зарезервировано более 95% выставочных площадей, подтверждено участие более 770 компаний, представляющих 30 стран мира. В летной программе примут участие 84 воздушных судна, свое мастерство покажут восемь пилотажных групп.