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Вручение международной премии "ВЕРА" состоится 10 июня

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9 июня, 10:29 UTC+3

Церемония пройдет в Камерном зале ММДМ

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Москва, 9 июня 2017 г. /Оргкомитет премии/. Вручение Международной премии "ВЕРА" состоится 10 июня в 19:00 в Камерном зале ММДМ. Ведущие церемонии - Эвклид Кюрдзидис и Мария Киселева.

Среди гостей премии - Зураб Церетели, Таир Салахов, Гоша Куценко, Вячеслав Зайцев, Евгений Маргулис и другие известные персоны. В праздничном концерте выступят известные артисты: Секстет солистов РНО и ГАБТ под руководством Сергея Старчеуса, Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением Бориса Фрумкина, Ансамбль имени Дмитрия Покровского, Трио Реликт. Солисты: Анна Бутурлина, Мари Карне, Алина Ростоцкая, Алексей Минченко, Инна Субботина.

Премия в этом году будет вручаться в 17 номинациях по направлениям: живопись, графика, прикладное искусство, фотография, инсталляция, скульптура, архитектура и музейное дело.

XII Международный фестиваль изобразительных искусств "ВЕРА" проводится под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Министерства культуры РФ, международного Фонда "Мир без границ", Правительства Москвы, Департамента культуры города Москвы. Организатор фестиваля - Московский Общественный Фонд поддержки культуры и развития современного искусства.

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