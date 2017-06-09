Архангельская область представила социальные проекты на форуме в Подмосковье

Социально значимые проекты представила Архангельская область на Втором форуме социальных инноваций регионов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба правительства Поморья.

"Архангельская область является пилотным регионом, где для реализации социально значимых проектов в 2015 году создан социальный кластер. Он объединил более 20 участников, среди которых региональное правительство, протезно-ортопедическое предприятие, ведущие вузы. В числе успешных проектов – применение экзоскелета для реабилитации людей с травмами спинного мозга и инсультом; обеспечение детей высокотехнологичными тяговыми протезами. Инновационная «умная» рука позволяет ребенку управлять движением пальцев и может использоваться для игр или различных операций", - говорится в сообщении.

Как отметил на форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов, в реализации социальных инициатив участвуют некоммерческие организации, на поддержку которых ежегодно выделяется не менее 30 млн рублей. Благодаря содействию регионального правительства в Архангельске в мае 2017 года открылся Центр комплексного сопровождения детей с аутизмом "Азимут", также оказаны социальные услуги на дому людям с нарушениями слуха и зрения, которые ранее не получали такую помощь.

Игорь Орлов пригласил участников мероприятия в Архангельск, чтобы на месте познакомиться с успешными наработками, и заявил, что Поморье готово стать площадкой для проведения очередного форума социальных инноваций.

Инициативы региона получили высокую оценку министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, который назвал Архангельскую область примером успешной реализации социальных инноваций в условиях ограниченных ресурсов, добавили в пресс-службе.