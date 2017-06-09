Руководство Поморья и ВЭБ обсудили взаимодействие при реализации крупных инвестпроектов

Вопросы взаимодействия правительства Архангельской области и Внешэкономбанка (ВЭБ) при реализации инвестиционных проектов обсудили губернатор Игорь Орлов и первый заместитель председателя ВЭБ Дмитрий Курдюков. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам реализации проекта строительства железнодорожной магистрали "Белкомур", а также работе по подготовке представления проекта на правительственную комиссию по транспорту. Кроме того, ВЭБ выразил готовность принять участие в совместной оценке перспектив реализации целого ряда региональных инвестпроектов – в сфере биоэнергетики, транспорта и логистики, связи и коммуникаций. Эта работа пройдет в рамках стратегической сессии с участием экспертов ВЭБ", - говорится в сообщении.

Как отметил Игорь Орлов, областное правительство уделяет особое внимание проекту "Белкомур". "Сегодня просчитана и подтверждена экспертами устойчивость грузовой базы железнодорожной магистрали "Белкомур", актуализированы его транспортные потоки, в высокой степени готовности находится финансовая модель проекта в рамках механизма частной концессионной инициативы", - пояснил он.

По итогам встречи достигнута договоренность о совместной экспертной проработке финансовой модели проекта "Белкомур" и оценки его эффективности для подготовки и направления заключения ВЭБ в правительственную комиссию по транспорту.

Стержнем "Белкомура" является строительство железнодорожной магистрали по маршруту Архангельск–Сыктывкар–Соликамск общей протяженностью 1161 км. Основу грузопотока по новой трассе составят химические и минеральные удобрения, уголь, нефтяные, рудные и лесные грузы. Запуск направления будет способствовать реализации более 40 крупных промышленных инвестиционных проектов, а также строительству нового глубоководного района морского порта Архангельск, уточнили в пресс-службе.

Внешэкономбанк, как банк развития, оказывает помощь регионам в реализации проектов, которые могут создать макроэкономический эффект для развития территорий.