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Олег Королев: липецкие аграрии внедряют современные технологии возделывания сельхозкультур

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9 июня, 12:37 UTC+3

В форуме "День поля" приняли участие 500 человек из 50 регионов России

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© Администрация Липецкой области

Липецкие аграрии внедряют в производство самые современные технологии и методы возделывания различных сельскохозяйственных культур. Об этом заявил глава Липецкой области Олег Королев на аграрном форуме "День поля".

"Липецкие аграрии сегодня стремительно внедряют в производство самые современные технологии и методы возделывания различных культур. Благодаря этому область ежегодно наращивает объемы производимой продукции, решая тем самым задачу по обеспечению продовольственной безопасности России, поставленную президентом страны Владимиром Путиным. Реализуемые на селе инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют селянам с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Наши партнеры доверяют России, и привнесли сюда самые лучшие технологии мира", - отметил Олег Королев.

В рамках мероприятия состоялась презентация сельхозтехники скандинавского производителя "Квернеланд Груп". Выступивший на форуме президент компании Даи Ватанабе поблагодарил руководство региона за плодотворную совместную работу по развитию АПК Липецкой области.  "Привнося новые технологии в регион, мы делаем вклад в развитие сельского хозяйства России", - отметил Даи Ватанабе.

Форум "День поля" прошел в Хлевенском районе Липецкой области. В нем приняли участие 500 человек из 50 регионов России. 

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