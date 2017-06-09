Более 55 тысяч деревьев высадили новосибирские железнодорожники в ходе экологических акций

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Работники предприятий Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги в мае – июне 2017 года в рамках "Года экологии" приняли участие в массовой акции "День леса" по высадке деревьев на станциях Болотное, Барабинск, Татарская, Инская, Новосибирск-Главный, а также в Чулымском, Коченевском, Чановском и Болотинском лесхозах. Всего в акциях приняли участие более 18 тыс. железнодорожников, которые высадили 55,7 тыс. саженцев.
Кроме того, 6 июня ветераны-железнодорожники Болотнинского узла и работники железнодорожных предприятий региона высадили на территории станции Болотное 30 елей, которые образовали Аллею железнодорожников.
Напомним, что 2017 год объявлен Годом экологии, в рамках которого в течение года на Западно-Сибирской железной дороге реализуется комплексный план мероприятий. В ближайших планах проведение 7 июля акции "Эковелобум" - экологического велопробега в Заельцовском парке Новосибирска с участием работников железнодорожных предприятий ЗСЖД.