В Пушкинском музее открывается выставка "Обитаемые пейзажи" Гарифа Басырова

Москва, 9 июня 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. С 16 июня по 17 сентября в отделе личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдет выставка работ Гарифа Басырова, на которой, в том числе, будет представлена главная серия художника "Обитаемые пейзажи".

Гариф Басыров – один из немногих художников, создавших подлинный образ второй половины ХХ века. Через гротеск, фантастичность, непременную иронию, он безошибочно воспроизвел портрет времени, о котором все еще трудно сказать "прошедшее". Правда, сегодня очевидным становится и то, что для зрителей, не заставших или даже никогда не знавших басыровских реалий, его искусство оказывается столь же понятным. Оно пронзительно повествует о том, что выходит за временные или топографические рамки.

Серия "Обитаемые пейзажи", давшая название всему проекту, по времени создания растянулась больше чем на десятилетие, вырастая из ранних графических циклов, постепенно увеличивая фигуры персонажей, панораму местности и обозначенную художником задачу.

Работы Басырова оказываются трудными для тех, кто склонен к точному определению жанра. Его переход от рисования пером и цветными карандашами к большим беспредметным сериям и скульптуре лишает смысла часто применяемое к художнику навязчивое определение "график", как и все разговоры о принадлежности к стилю.

Помимо "Обитаемых пейзажей" в экспозицию войдут работы из серии «Архаика» и скульптура, к которой художник неожиданно пришел в 1995 году, создав фигуративный и абстрактный циклы под названием "Инкубусы". Эти фигурки – то ли куколки, то ли архаические божки, собранные из мусора чердаков и окрестных свалок. Как говорил об этой серии сам автор, – "похоже, все это было найдено неведомой археологической экспедицией. Место и время раскопок установить не удалось, как, впрочем, и атрибутировать сами находки".

Гариф Басыров родился в 1944 году в Алжире – Акмолинском лагере жен изменников родины. Учился в художественной школе при Суриковском институте, затем во ВГИКе (окончил в 1968). В 1970-х годах участвовал во многих выставках графической секции Союза художников. Сразу и надолго запомнился как многолетний автор иллюстраций для журнала "Химия и жизнь". Работал как в печатной (литография, офорт), так и в оригинальной технике (тушь, карандаш). Позже, в 1990-х годах сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ" и "Итоги". В начале 1980-х годов появились первые рисунки одной из самых значительных его серий "Обитаемые пейзажи". Затем были созданы серии "Горожане за городом", "Люди в углу", "Спорт", "Долгое лето". В 1992 году Басыров начал первую нефигуративную серию "Несущественное". Из нее позже возникли циклы "Апокрифы", "Почтовая серия". К привычным цветным карандашам добавился коллаж, гуашь, цветная тушь. За лето 1995 года художник сделал несколько сотен "Инкубусов", трехмерных антропоморфных и абстрактных объектов.

Работы Гарифа Басырова хранятся в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, а также в музеях и частных собраниях США, Франции, Германии, Австрии, Великобритании, Италии, Дании и других стран.

К выставке будет подготовлено издание.