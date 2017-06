Ангелы Victoria’s Secret выступили на Dosso Dossi Fashion Show в Турции

В крупнейшем модном показе Турции — Dosso Dossi Fashion Show — приняли участие бразильские ангелы Victoria’s Secret Адриана Лима, Изабели Фонтана, Изабель Гулар и Ана Беатрис Баррос. Мероприятие, которое началось 8 июня, будет радовать посетителей до 13 июня.

Организаторы шоу — Dosso Dossi Fashion Show и тематический парк The Land of Legends — устроили зрителям настоящий бразильский ураган красоты.

Специально для шоу в центре развлечений The Land of Legends, над бассейном напротив Башни Легенд высотой 111 метров, установили подиум, на который и вышли модели. Вместе с ангелами в показе приняла участие Виктория Одинцова, которая после съемок в Дубае получила прозвище "сумасшедшая модель". Концепцию шоу и хореографические номера разрабатывали Енер Эвез и Якуп Бичер. Изюминку в этот праздник красоты внесли выступления известных артистов. Айше Хатун Онал и Николай Басков оживили показ своими песнями.

Каждая из девушек демонстрировала три платья. Вместе с мировыми звездами в показе приняли участие 50 турецких моделей. За показом наблюдали более пяти тысяч зрителей.

"Для Турции это большая честь"

Глава Dosso Dossi Holding Хикмет Эраслан отметил, что показ, организованный совместно с центром The Land of Legends, привлек внимание мирового модного сообщества к Турции: "Мероприятие открывает новые горизонты для крупнейшей турецкой организации моды. Впервые на нашем подиуме собрались одновременно четыре бразильские супермодели. У нас получилось организовать блестящий показ, соединив моделей и шоу. Мы гордимся, что Турция теперь встала в один ряд с крупнейшими организаторами подобных мероприятий. Хочу поблагодарить Феттах Таминдже, главу центра The Land of Legends, и его команду за успешное сотрудничество".

Афтепати

После показа гости смогли принять участие в масштабном афтепати. Ведущими мероприятия были Хикмет Эраслан и Виктория Лопырева, Мисс Россия — 2003. Хедлайнером концерта выступил Николай Басков: фанаты не отпускали артиста со сцены целый час. Под сеты известных диджеев среди гостей веселились Адриана Лима, Изабели Фонтана, Изабель Гулар и Ана Беатрис Баррос.

Известные гости

Dosso Dossi Fashion Show посетили знаменитости, известные далеко за пределами России. Спортивный комментатор Виктория Лопырева помимо победы в конкурсе Мисс Россия — 2003 прославилась фотографиями с Хосепом Гвардиолой, главным тренером футбольного клуба "Манчестер сити".