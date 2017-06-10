Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ангелы Victoria’s Secret выступили на Dosso Dossi Fashion Show в Турции

Новости партнеров
10 июня, 9:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

В крупнейшем модном показе Турции — Dosso Dossi Fashion Show — приняли участие бразильские ангелы Victoria’s Secret Адриана Лима, Изабели Фонтана, Изабель Гулар и Ана Беатрис Баррос. Мероприятие, которое началось 8 июня, будет радовать посетителей до 13 июня.

Организаторы шоу — Dosso Dossi Fashion Show и тематический парк The Land of Legends — устроили зрителям настоящий бразильский ураган красоты.

Специально для шоу в центре развлечений The Land of Legends, над бассейном напротив Башни Легенд высотой 111 метров, установили подиум, на который и вышли модели. Вместе с ангелами в показе приняла участие Виктория Одинцова, которая после съемок в Дубае получила прозвище "сумасшедшая модель". Концепцию шоу и хореографические номера разрабатывали Енер Эвез и Якуп Бичер. Изюминку в этот праздник красоты внесли выступления известных артистов. Айше Хатун Онал и Николай Басков оживили показ своими песнями.

Каждая из девушек демонстрировала три платья. Вместе с мировыми звездами в показе приняли участие 50 турецких моделей. За показом наблюдали более пяти тысяч зрителей.

"Для Турции это большая честь"

Глава Dosso Dossi Holding Хикмет Эраслан отметил, что показ, организованный совместно с центром The Land of Legends, привлек внимание мирового модного сообщества к Турции: "Мероприятие открывает новые горизонты для крупнейшей турецкой организации моды. Впервые на нашем подиуме собрались одновременно четыре бразильские супермодели. У нас получилось организовать блестящий показ, соединив моделей и шоу. Мы гордимся, что Турция теперь встала в один ряд с крупнейшими организаторами подобных мероприятий. Хочу поблагодарить Феттах Таминдже, главу центра The Land of Legends, и его команду за успешное сотрудничество".

Афтепати

После показа гости смогли принять участие в масштабном афтепати. Ведущими мероприятия были Хикмет Эраслан и Виктория Лопырева, Мисс Россия — 2003. Хедлайнером концерта выступил Николай Басков: фанаты не отпускали артиста со сцены целый час. Под сеты известных диджеев среди гостей веселились Адриана Лима, Изабели Фонтана, Изабель Гулар и Ана Беатрис Баррос.

Известные гости

Dosso Dossi Fashion Show посетили знаменитости, известные далеко за пределами России. Спортивный комментатор Виктория Лопырева помимо победы в конкурсе Мисс Россия — 2003 прославилась фотографиями с Хосепом Гвардиолой, главным тренером футбольного клуба "Манчестер сити".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
В Москве по-новому взглянули на букеты для невест
3
Эксперты ГК QBF обсудили риски эпохи всеобщей финансовой прозрачности
2
Открытые уроки Года экологии прошли в природном заказнике "Сумароковский"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
2
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
3
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
4
WSJ: США ведут с Россией секретные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе Сирии
5
Служба безопасности Украины начала проверку сотрудников после скандала с элитными авто
6
В зоопарке в Омской области двое мужчин убили краснокнижных птиц ради шашлыка
7
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
Темы дня
Загрузка...
Реклама