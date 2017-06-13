Philip Morris инвестирует в экономику Ленобласти

"Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) инвестирует 2,49 млрд рублей в модернизацию фабрики "Филип Моррис Ижора" на территории Ленинградский области. Проект инвестиций рассчитан на 2017-2018 гг. и может стать одним из самых масштабных для области за последние годы.

Компания "Филип Моррис Интернэшнл" имеет более чем 30-летний опыт сотрудничества с российской промышленностью. На сегодняшний день объем инвестиций ФМИ в России достиг порядка $2 млрд долларов США.

"Филип Моррис Ижора" – крупнейшее предприятие ФМИ по производственной мощности в мире. Это высокотехнологичное предприятие полного производственного цикла является одним из первых масштабных инвестиционных проектов в Ленинградской области и на протяжении многих лет входит в число ведущих работодателей области, обеспечивая занятостью более 1300 человек. Кроме того, предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона: только в 2016 году сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней превысила 127 млрд рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что фабрика "Филип Моррис Ижора" является стратегическим партнером Ленинградской области, с которым область успешно сотрудничает с 2000 года: "Для нас очень важно, что компания решила внедрять новую технологию, позволяющую реализовать современный подход к вопросам здоровья, именно в нашем регионе".

Как отмечают в компании, инновационная бездымная продукция обладает потенциалом к снижению риска. Данные заявления основаны на результатах многолетних научных исследований, проведенных компанией в научно-исследовательских центрах в Швейцарии и Сингапуре.

Россия станет второй страной в мире, где ФМИ запустит производство табачных стиков для электронных систем нагревания табака. Ранее инновационную продукцию производила лишь одна фабрика в итальянской Болонье. Увеличение производства связано с ростом продаж табачных стиков: так, в I квартале 2017 г. продажи выросли в 10 раз по сравнению с предыдущим годом, и составили 4,4 млрд. По данным компании, на настоящий момент, более 2 млн курильщиков во всем мире уже перешли на использование систем нагревания табака.

"Мы рады объявить о локализации в России производства нашей инновационной продукции с пониженным риском, использование которой является революционной альтернативой курению сигарет. Это еще один шаг на пути создания будущего без сигаретного дыма, когда менее вредные бездымные продукты полностью заменят собой сигареты", - говорит Бертран Бонвин, президент аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси. "Россия всегда была и остается одной из приоритетных стран для нашей компании. Мы уверены в экономическом потенциале страны и продолжаем инвестировать в российскую экономику. Соглашение о реализации инвестиционного проекта свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате региона как результате эффективной политики правительства Ленинградской области".

Для ФМИ Россия всегда была и остается одной из приоритетных стран, и в компании намерены продолжить инвестировать в ее экономику. На данный момент инвестиции ФМИ в экономику России составляют более $2 млрд. Сегодня фабрика "Филип Моррис Ижора" является одним из крупнейших предприятий ФМИ по производственной мощности в мире. Данные инвестиции создадут возможность для развития высокотехнологичного наукоемкого производства, сохраняя высококвалифицированные рабочие места и создавая новые. Помимо значительных инвестиций в производственное оборудование, передовые технологии, обучение специалистов, локализация производства также будет способствовать развитию экспортного потенциала страны. Со временем ФМИ планирует запустить производство инновационных продуктов в других странах. Пока же российская фабрика будет обслуживать российского потребителя, а также работать на экспорт.