Общественники Ростова-на-Дону завершили обучение в Университете Общественной палаты России

МОСКВА, 13 июня 2017 г. /Фонд "Перспектива"/. 11-12 июня Ростове-на-Дону прошел второй курс Университета Общественной палаты России "Лидеры социальных изменений". Более 150 человек собрались на площадке Донской государственной публичной библиотеки для того, чтобы повысить свои профессиональные компетенции, обзавестись полезными контактами и получить обратную связь от экспертов по своему проекту.

Университет ОП РФ - это серия образовательных мероприятий, для тех, кто активен и всегда стремится к росту и развитию. Цель университета - объединить успешных и амбициозных лидеров гражданских инициатив, предоставить им эффективную площадку для взаимодействия, общения и повышения качества своей работы.

В течение двух дней руководителям социальных инициатив рассказывали о стратегическом управлении, о достижении устойчивого развития своего проекта, поиске финансирования и каналах продвижения.

Владимир Татаринов, советник генерального директора Фонда президентских грантов, подробно рассказал об условиях подачи заявок в этом году, о распространенных ошибках и возможных проблемах. По его словам, Фонд президентских грантов значительно упростил процедуру приема заявок и ввел различные категории для НКО. "Мы разделили заявителей на три группы - НКО из малых территорий, молодые НКО и крупные организации. Это дает возможность, во-первых, увеличить количество победителей в регионах, а во-вторых, избежать неравной конкуренции между крупными опытными организациями и недавно созданными", - комментирует Владимир Татаринов. Он также напомнил, что первый конкурс уже завершен, а второй начнется в середине августа и продлится до 30 сентября. В этом году фонд является единым грантооператором и распределит среди некоммерческих организаций 4,32 млрд рублей (в настоящий момент утверждается увеличение суммы до 7 млрд рублей).

Важным блоком университетской программы стала часть, посвященная работе с командой - как создать команду мечты; как преодолеть эмоциональное выгорание; как привлекать и взаимодействовать с волонтерами. Не обошли вниманием эксперты и тему взаимодействия бизнеса и НКО. Как привлечь деньги на социальные проекты из коммерческого сектора, подробно рассказала эксперт в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности Анна Авраменко.

По словам участницы университета Арутюнян Юлии, представляющей НКО "Школа успешных мамочек", общение с экспертами и коллегами из других организаций дало ей более четкое понимание дальнейших действий, а формат мероприятия, при котором отсутствуют скучные лекции - множество новых знакомых и полезных контактов.

В прошлом году три курса университета проходили в Москве. "Запрос на новые знания и обмен мнениями со стороны гражданских активистов и представителей НКО - один из самых актуальных на сегодняшний день. Поэтому Университет ОП РФ продолжает работу и в этом году. То, что в том году университет "переехал" в регион, позволит сделать его более доступным для регионального некоммерческого сектора", - комментирует член ОП РФ Елена Тополева-Солдунова.