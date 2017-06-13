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Победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк стала послом Зимней универсиады-2019

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13 июня, 12:31 UTC+3

Торжественное посвящение состоялось 10 июня

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© Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019

КРАСНОЯРСК, 13 июня 2017 г. /Пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. Победительница пятого сезона популярного вокального реалити-шоу "Голос" Дарья Антонюк стала послом Зимней универсиады-2019.

Торжественное посвящение состоялось 10 июня. В рамках празднования Дня города в Красноярске певица выступила на Театральной площади.

Руководитель дирекции Зимней универиады-2019 Максим Уразов вручил певице подтверждающий почетный статус сертификат и неотъемлемый атрибут посла Студенческих игр - шарф в фирменном стиле Зимней универсиады-2019, отметив: "Наш город ждет крупное международное событие, и мы рады, что теперь мы вместе в одной команде будем представлять Студенческие игры, пропагандировать здоровый образ жизни!"

Дарья поблагодарила красноярцев за оказанную честь: "Я очень счастлива оказаться сегодня здесь. Посвящение в послы происходит в такое знаменательное событие – в день города Красноярска, моей родины. Я родом из Зеленогорска, но можно считать, что я Красноярска. Спасибо вам большое за поддержку. Я очень рада, что мне доверили такую важную миссию стать послом Зимней универсиады-2019".

Дарья Антонюк - победительница пятого сезона вокального реалити-шоу "Голос". Ее наставником выступал популярный российский поп-певец Леонид Агутин. В финале девушка осталась в компании конкурентов-мужчин: Сардор Милано, Кайрат Примбердиев, Александр Панайотов. По итогам конкурса стала первой.

Российскую исполнительницу впервые за всю мировую историю музыкальных проектов включили в ТОП-5 лучших вокалистов международного шоу The Voice Global. Вместе с Дашей в пятерку лучших попали исполнители из Голландии, Великобритании, Исландии и Таиланда.

Дарья Антонюк родилась 25 января 1996 года в городе Зеленогорск (Красноярский край). Является студенткой Школы-студии МХАТ. 

Напомним, в число послов Зимней универсиады-2019 вошли такие именитые спортсмены, как Алексей Ягудин, Динара Сафина, Алена Заварзина и Виктор Вайлд, Николай Олюнин, Евгений Устюгов, Александр Семин и другие звезды.

В задачи послов входит популяризация XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в г. Красноярске, продвижение идей развития студенческого спорта и здорового образа жизни среди людей разных стран, поколений и интересов.

Дополнительная информация по тел.: 8-923-351-2019, Татьяна Богданова (пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019)

 

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