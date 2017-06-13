Супер-финал Кубка Кезеной-Ам "Ахмат" на приз правительства Чечни состоится 8 июля

8 июля, в завершающий гоночный день первой парусной регаты в Чеченской Республике, Кубка Кезеной-Ам 2017, состоится супер-финал "Ахмат" на приз правительства Чеченской Республики. В нем примут участие шесть команд - победителей в двух группах. Всего инициатор и организатор регаты, Федерация парусного спорта, ожидает до 20 команд.

На сегодняшний момент зарегистрированы команды с участниками из России, Хорватии, Черногории, Германии, Республики Беларусь, Украины, Чехии и даже Новой Зеландии. Уровень гонщиков впечатляет: в группе "Профи", а также среди шкиперов-наставников в группе "Любители" собрались именитые мастера спорта по парусному спорту международного класса, чемпионы России и Европы, в том числе в классе SB20. Отметим некоторых: Георгий Иванович Шайдуко, Юрий Шувалов, Кирилл Фролов, Леонид Клепиков, Горан Иванкович, Максим Немченко, Валентин Уваркин, Александр Божко. С полным составом можно ознакомиться на сайте Кубка.

Учитывая высокий интерес гонщиков и пожелания правительства Чеченской Республики, организаторы увеличили флот до 10 спортивных лодок SB20. Также на озеро будут доставлены детские лодки "Оптимист" и SUP-борды для проведения мастер-классов на воде для взрослых и детей.

"Сегодня мы продолжаем получать заявки от команд, и уровень гонщиков действительно радует, поэтому мы ожидаем яркие соревнования, адреналин и истинный дух парусного спорта. Мы признательны правительству Чеченской Республики и лично Рамзану Кадырову за внимание к проекту и финансовую поддержку в проведении супер-финала "Ахмат", - комментирует Хасан Хаджиев, президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики, инициатор и организатор Кубка Кезеной-Ам. - Специально к регате достраиваются отдельные объекты на территории комплекса Кезеной-Ам, все дни будет курсировать общественный транспорт для жителей республики, работать фуд-корты и различные активности для взрослых и детей".

Призовой фонд и личную финансовую поддержку проведения регаты предоставляет Ибрагим Закриев, первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики.

Подробнее о Кубке Кезеной-Ам 2017 на сайте Федерации: www.chyf.ru/regatta2017

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Справочная информация

О региональной общественной организации "ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА" Чеченской Республики (РОО ФПС ЧР; www.chyf.ru):

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была образована в декабре 2016 года. Главная цель организации состоит в популяризации парусного спорта на Северном Кавказе и поддержке региональных спортсменов на российских и международных соревнованиях. В планах Федерации на 2017 год - проведение первой парусной регаты - Кубка Кезеной-Ам 2017, формирование программы и календаря парусной школы и соревнований в Чечне.

О Кубке Кезеной-Ам 2017 ( www.chyf.ru/regatta2017 )

Первая регата на территории Чеченской Республики. Названа в честь озера, где с 5 по 9 июля 2017 года впервые пройдут парусные соревнования. Это самое большое по площади озеро Северного Кавказа. Оно расположено на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Инициатором и организатором регаты выступает Федерация парусного спорта Чеченской Республики.