Второй тур голосования премии "Медиа-Менеджер России" завершится 22 июня

МОСКВА, 13 июня. 10 июня 2017 года началось электронное голосование экспертного совета национальной премии "Медиа-Менеджер России - 2017", которое завершится 22 июня. Оргкомитет премии информирует о том, что 22 июня будут подведены итоги второго тура электронного голосования членов экспертного совета в 10 номинациях по 24 категориям. В экспертный совет входят порядка 400 лауреатов премии прошлых лет и ведущие эксперты медиарынка.

Итоги голосования членов экспертного совета представляются на третьем этапе - заседании жюри премии, которое состоится 27 июня 2017 года. Список всех членов экспертного совета и жюри - на сайте http://www.media-manager.ru.

С полным списком номинантов и более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте премии: http://media-manager.ru/glavnoe/nominanty/2017/

Проголосовать за номинантов можно на сайте www.media-manager.ru.

Подробности на официальном сайте www.media-manager.ru или по телефону: (495) 741-49-20/05/06, доб. 212

Вход на торжественную церемонию по пригласительным и билетам. Билеты можно приобрести по ссылке: https://corpmedia.timepad.ru/event/398438/.

Справка

Национальная премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.

Организаторы: МедиаБизнес, Новости СМИ

При поддержке: ABC, АКАР, АКОС, АКМР, АНРИ, АРПП, ГИПП, КМПР, НАТ, РАМУ, РАР, РАСО, РАЭК, РФР, ФНР, Фонд АРТ

Генеральный партнер: Газпром-медиа холдинг

Партнеры премии: UPM, МТС, СТС Медиа

Спонсоры премии: S-Медиа, Горячие линии

Официальная площадка: ресторан "Трамплин на Воробьёвых"

Интеллектуальный партнер: Ernst&Young LLC

Директ-маркетинговое агентство City Mobile Post

Технический партнер: Bimagi

Официальный поставщик напитков: Coca-Cola, Серебряное наследие

Медиапартнер: Russ Outdoor

Продакшн-партнер: FreeMotion

Генеральный информационный партнер: Коммерсантъ

Официальный информационный партнер: Аргументы и Факты

Генеральный радиопартнер: Business FM

Региональный партнер: Благовест

Информационные партнеры: ТАСС, Авторадио, Российская газета

Информационные спонсоры: Эхо Москвы, Эксперт, Спорт-экспресс, Медиа Инфо Групп, Москва Инфо, Орфей, Телецентр Останкино, Вечерняя Москва, Труд, Комсомольская Правда, Красная Армия, Восток FM, Мир новостей

Информационные партнеры: Sostav.ru

Информационная поддержка: Известия, Радиопортал.ру, РЕД МЕДИА, PR News, Университет ТВ

Мониторинг партнеры: Медиалогия