Второй тур голосования премии "Медиа-Менеджер России" завершится 22 июня

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МОСКВА, 13 июня. 10 июня 2017 года началось электронное голосование экспертного совета национальной премии "Медиа-Менеджер России - 2017", которое завершится 22 июня. Оргкомитет премии информирует о том, что 22 июня будут подведены итоги второго тура электронного голосования членов экспертного совета в 10 номинациях по 24 категориям. В экспертный совет входят порядка 400 лауреатов премии прошлых лет и ведущие эксперты медиарынка.
Итоги голосования членов экспертного совета представляются на третьем этапе - заседании жюри премии, которое состоится 27 июня 2017 года. Список всех членов экспертного совета и жюри - на сайте http://www.media-manager.ru.
С полным списком номинантов и более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте премии: http://media-manager.ru/glavnoe/nominanty/2017/
Проголосовать за номинантов можно на сайте www.media-manager.ru.
Подробности на официальном сайте www.media-manager.ru или по телефону: (495) 741-49-20/05/06, доб. 212
Вход на торжественную церемонию по пригласительным и билетам. Билеты можно приобрести по ссылке: https://corpmedia.timepad.ru/event/398438/.
Национальная премия "Медиа-Менеджер России" вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.
Организаторы: МедиаБизнес, Новости СМИ
При поддержке: ABC, АКАР, АКОС, АКМР, АНРИ, АРПП, ГИПП, КМПР, НАТ, РАМУ, РАР, РАСО, РАЭК, РФР, ФНР, Фонд АРТ
Генеральный партнер: Газпром-медиа холдинг
Партнеры премии: UPM, МТС, СТС Медиа
Спонсоры премии: S-Медиа, Горячие линии
Официальная площадка: ресторан "Трамплин на Воробьёвых"
Интеллектуальный партнер: Ernst&Young LLC
Директ-маркетинговое агентство City Mobile Post
Технический партнер: Bimagi
Официальный поставщик напитков: Coca-Cola, Серебряное наследие
Медиапартнер: Russ Outdoor
Продакшн-партнер: FreeMotion
Генеральный информационный партнер: Коммерсантъ
Официальный информационный партнер: Аргументы и Факты
Генеральный радиопартнер: Business FM
Региональный партнер: Благовест
Информационные партнеры: ТАСС, Авторадио, Российская газета
Информационные спонсоры: Эхо Москвы, Эксперт, Спорт-экспресс, Медиа Инфо Групп, Москва Инфо, Орфей, Телецентр Останкино, Вечерняя Москва, Труд, Комсомольская Правда, Красная Армия, Восток FM, Мир новостей
Информационные партнеры: Sostav.ru
Информационная поддержка: Известия, Радиопортал.ру, РЕД МЕДИА, PR News, Университет ТВ
Мониторинг партнеры: Медиалогия