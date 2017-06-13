"Швабе" победил на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА

Спортсмены холдинга "Швабе" взяли четыре золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Главный старт страны состоялся в конце мая в Смоленске.

Уверенную победу в соревнованиях одержали легкоатлетки спортивно-оздоровительного комплекса "Луч" предприятия холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Мастера спорта Анастасия Соловьева, Елена Третьякова и Екатерина Семенова показали лучшие результаты в беге и прыжках в длину на трех дистанциях - 100, 200 и 400 метров. Всего в мероприятии приняли участие более 300 спортсменов с ПОДА из 45 регионов РФ.

"Ежегодно заводская команда спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата собирает десятки наград на соревнованиях различного уровня. Данные результаты обусловлены свойственной им огромной силой воли и сильной спортивной подготовкой, которую на протяжении многих лет обеспечивает выдающийся тренерский состав СК "Луч". Трудовой коллектив УОМЗ всегда искренне болеет за спортсменов и гордится их достижениями. Рад поздравить наших легкоатлетов с победой и пожелать новых рекордов в спорте", - сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Так, в классе T47 сразу на трех дистанциях в беге победу одержала Анастасия Соловьева. Три первых места на 100, 200 и 400 метров в классе T37 заняла Елена Третьякова - она же стала второй в эстафете 4х100 метров и третьей в прыжках в длину. В классе T38 золотой медали удостоена Екатерина Семенова. Спортсменка показала лучший результат в беге на 400 метров.

Напомним, в числе последних достижений спортивной команды холдинга "Швабе" - 15 медалей Кубка и первенства России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе за два рекорда страны - 200 метров за 26,54 секунды и 400 метров за 1 минуту и 86 сотых секунды. Достижения установлены членом сборной России и мастером спорта Анастасией Соловьевой.