Объявлен победитель конкурса EY "Предприниматель года 2017"

МОНАКО, МОСКВА, 13 июня 2017 года. На церемонии награждения, прошедшей 10 июня в зале Salle des Etoiles в Монако, объявлен победитель международного конкурса "Предприниматель года 2017", который проводит компания EY. Им стал Мурад Аль-Катиб, президент и генеральный директор канадской компании AGT Food and Ingredients Inc. Именно он был выбран из 59 национальных победителей от 49 стран, которые боролись за титул.

Мурад основал AGT Food and Ingredients в 2003 году. С тех пор компания эволюционировала в крупнейшего вертикально интегрированного поставщика чечевицы, нута и гороха. Компания провела IPO в 2007 году, имеет доход свыше $1,49 млрд и обеспечивает работой более 2000 сотрудников на пяти континентах. AGT Food and Ingredients демонстрировала устойчивый рост в среднем на $100 млн за последние пять лет. На долю компании приходится около 23% экспорта чечевицы в мировой торговле, она экспортирует товары в более чем 120 стран мира.

Россию в этом году представляла победитель национального этапа конкурса 2016 года Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch.

Управляющий партнер компании EY по России Александр Ивлев отмечает: "Когда мы запускали конкурс в России в 2003 году, предприниматели сомневались, стоит ли участвовать в программе, а на сегодняшний день в национальном этапе конкурса приняли участие больше 600 талантливых представителей российского бизнеса из 13 регионов. С 2003 года мы приезжаем в Монте-Карло на международный финал отстаивать честь России, и российские предприниматели достойно представляют нашу страну в конкурентной борьбе с лучшими представителями мирового бизнеса. В этом году Россию представляла Наталья Касперская - блестящий предприниматель, руководитель компании InfoWatch, известной в международном масштабе. Наталья произвела сильное впечатление на независимое жюри и получила беспрецедентное внимание целого ряда международных СМИ".

Мурад Аль-Катиб говорит: "Я глубоко тронут, и для меня большая честь - получить такую награду. Миссия AGT - строить успешный и устойчивый бизнес. Благодаря тому что взяли на себя риски и переосмыслили подход к самой индустрии, мы ответственно "выращивали" наш бизнес и трансформировали весь сельскохозяйственный сектор Канады. Я выражаю благодарность EY за признание от имени моих коллег, которые изо дня в день работают над воплощением и реализацией наших целей и ценностей".

Марк Уайнбергер, председатель совета директоров и главный исполнительный директор глобальной организации EY, говорит: "Благодаря уникальному видению и подходу Мурад, трансформировал индустрию и сегодня возглавляет компанию, которая показала исключительный рост за последние десять лет. Он также декларирует четкую цель в формате "предпринимательство во благо", используя имеющиеся у него возможности, чтобы накормить миллионы людей и дать образование семьям беженцев. Успех и вдохновение, с которым работает Мурад, делают его образцовым Предпринимателем года в мировом масштабе".

У российских предпринимателей есть возможность принять участие в состязании с лучшими представителями мирового бизнес-сообщества в рамках международного финала конкурса "Предприниматель года": прием заявок на участие в национальном этапе конкурсе еще открыт на www.eoy.ru

Информация о Мураде Аль-Катибе и AGT Food and Ingredients Inc.

Мурад выполняет роль президента и генерального директора, входит в состав совета директоров и исполнительного комитета AGT Food and Ingredients. Он управляет AGT на протяжении многих лет и смог превратить стартап в крупнейшего вертикально интегрированного поставщика чечевицы, нута и гороха, располагающего 46 производственными активами. В 2016 году доходы составили $1,49 млрд, компания обеспечивает работой более 2000 сотрудников на пяти континентах.

Информация о конкурсе EY "Предприниматель года"

"Предприниматель года" - престижный международный конкурс, который проводится в более чем 145 городах 60 стран мира. "Предприниматель года" - единственная международная награда для предпринимателей. Конкурс направлен на признание заслуг выдающихся представителей мирового бизнес-сообщества, которые выводят на рынок новые продукты и услуги, создают рабочие места, повышая уровень жизни. В основе проведения конкурса лежит идея популяризации предпринимательской деятельности, которая тесно связана с экономическим развитием общества и повышением его благосостояния.