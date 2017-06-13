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В Котласе открыли мемориальную доску мэру Нефтеюганска Владимиру Петухову

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13 июня, 16:52 UTC+3

Также учреждена памятная медаль имени Владимира Петухова "За верность долгу и России", которая вручается главам муниципалитетов

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В Котласе открыли мемориальную доску уроженцу города, мэру Нефтеюганска Владимиру Петухову. Как сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области, памятная табличка появилась на здании школы №1 в микрорайоне Лименда, где он учился.

Владимир Петухов, прошедший путь от горного инженера до депутата городской Думы и мэра Нефтеюганска, погиб от рук наемных убийц в 1998 году.

"Владимир Петухов стал примером честности и ответственности, готовности отстаивать и защищать интересы города и горожан. В непростое время он сумел сохранить достоинство. Его принципиальная позиция, служение городу и людям должны быть ориентиром для всех руководителей и, конечно, молодежи", - сказал на мероприятии губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

На открытие мемориальной доски приехали вдова Владимира Петухова Фарида Исламова и глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев.  "Он был достойным человеком, достойным прекрасной памяти о нем", – сказала Фарида Исламова, которая передала в дар школе книгу о своем муже.

По информации пресс-службы, инициатива установки памятной доски принадлежит главе Котласа Андрею Бральнину. Его предложение поддержали и депутаты муниципального образования "Котлас". В 2014 году Всероссийским советом местного самоуправления учреждена памятная медаль имени Владимира Петухова "За верность долгу и России", которая вручается мэрам городов и главам муниципалитетов. Первым этой медалью посмертно награжден сам Петухов.

Владимир Петухов был убит утром 26 июня 1998 года, когда направлялся пешком на работу. Гибели мэра предшествовал конфликт с градообразующим предприятием ЮКОС. Мэр обвинил компанию в том, что она не платит налоги в местный бюджет, из-за чего в городе начались перебои с выплатой заработной платы и работой коммунальных служб.

В июне 1998 года мэр объявил голодовку, потребовав возбудить уголовное дело против руководства ЮКОСа. Голодовка Петухова прекратилась после обещания губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко проверить информацию и принять меры. Однако через несколько дней Петухов был расстрелян из автомата неподалеку от здания городской администрации. Убийство произошло в день рождения тогдашнего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. За убийство первого избранного мэра Нефтеюганска Московским городским судом был осужден экс-руководитель отдела службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин.

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