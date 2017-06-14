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Определились победители конкурса на эскиз чаши огня Зимней универсиады-2019

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14 июня, 10:45 UTC+3

Первое место заняла выпускница Института архитектуры и дизайна СФУ

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© Пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиды 2019

КРАСНОЯРСК, 14 июня 2017 г. /Пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. 10 июня в Красноярске в рамках празднования 389-летия Красноярска на главной сцене Театральной площади состоялось награждение победителей конкурса на эскиз чаши огня Зимней универсиады-2019.

В оргкомитет поступило более 20 заявок от архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Иркутска и Красноярска. Основную часть эскизов представили студенты института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета.

По требованиям организаторов работы должны были отличаться новизной, оригинальностью и качеством исполнения, возможностью практического использования, а также соответствовать фирменной стилистике Зимней универсиады-2019.

Конкурсной комиссией были определены победители и финалисты лучших эскизов:

1-е место - Михайлина Анастасия, (выпускница Института архитектуры и дизайна СФУ, г. Красноярск);

2-е место Самсонкин Максим, (студент II курса Института архитектуры и дизайна СФУ, г. Красноярск);

3-е место поделили Гришко Диана (студентка I курса Института архитектуры и дизайна СФУ, г. Красноярск) и Чернышова Екатерина (выпускница Института архитектуры и дизайна СФУ, г. Красноярск).

Автор лучшего эскиза - Анастасия Михайлина получила от генерального партнера Студенческих игр - компании "Норникель - денежный приз в размере 50 тыс. рублей. Образ чаши огня победительницы будет взят за основу при разработке и изготовлении одного из основных символов Зимней универсиады-2019, который разместиться вблизи "Платинум Арены Красноярск". Ритуалу зажжения чаши перед началом игр в Красноярске будет предшествовать эстафета огня, проходящая в городах России.

"Про конкурс я узнала в университетской газете. В своей работе я предложила соединить чашу со стелой, которая будет возвышаться над Енисеем, таким образом огонь можно будет зажечь и на воде, и на суше.", - рассказала Анастасия Михайлина.

Всех финалистов отметили дипломами лауреатов конкурса и памятными подарками от Дирекции Зимней универсиады-2019. Напомним, организатором конкурса на эскиз чаши огня выступила Дирекция Зимней универсиады-2019 совместно с управлением архитектуры администрации города Красноярска при поддержке Генерального партнера Зимней универсиады 2019 горно-металлургической компании "Норникель".

"Компания "Норникель" стала генеральным партнером Зимней универсиады 2019, чтобы поддержать студенческий спорт, помочь реализовать потенциал Красноярского края и его жителей, прежде всего молодежи. Студенческие игры - это масштабный праздник, к подготовке, организации и проведению которого причастны тысячи людей. Поэтому мы надеемся, что с нашей помощью свою историю побед начнут не только спортсмены, но молодые люди других профессий, например, молодые архитекторы, которые приняли участие в этом конкурсе и получили шанс проявить себя", - отметила вице-президент генерального партнера Студенческих игр - компании "Норникель" Елена Безденежных.

Дополнительная информация по тел.: 8-923-351-2019, Татьяна Богданова (пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019)

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