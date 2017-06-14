Московский Еврейский кинофестиваль открылся фильмом "Вчерашний расцвет"

В "Октябре" прошло открытие 3-го Московского Международного кинофестиваля. Ларс Айдингер представил картину "Вчерашний расцвет", главный герой которой занимается изучением событий Холокоста.

МОСКВА, 14 июня 2017 г. /Пресс-служба кинофестиваля/. Открытие третьего Московского Еврейского кинофестиваля состоялось в киноцентре "Октябрь" при полном аншлаге. На открытии выступили посол Израиля в РФ Гари Коррен, исполнительный директор Российского Еврейского конгресса Анна Бокшицкая, президент Федерации еврейских общин Александр Борода, глава Еврейского агентства "Сохнут" в Москве Билана Шахар, председатель жюри третьего МЕКФ режиссер Павел Лунгин, а также представители оргкомитета фестиваля.

Павел Лунгин, председатель жюри МЕКФ: "Мы с вами - свидетели своеобразной "петли". Когда-то евреи из Одессы, Варшавы, Харькова и Москвы отправились в Лос-Анджелес и Париж и создали чудо кинематографа. То есть результатом гонений стало рождение мечты, мечты для всего мира. Теперь же мы рассматриваем еврейское кино, как отдельный пласт искусства".

Анна Бокшицкая, исполнительный директор Российского Еврейского конгресса: "Одно из самых распространенных обвинений в адрес евреев - то, что мы и есть Голливуд. Оно не так уж и беспочвенно, ведь огромное количество фильмов, созданных еврейскими режиссерами и продюсерами, стало классикой мирового кино. Объединяет эти фильмы то, что каждый из них несет важное послание: незыблемую веру в светлое будущее, человеколюбие, желание понимать этот мир и делать его лучше".

Константин Фам, продюсер фестиваля: "Все началось с нашего фильма, производство которого на данный момент длится уже шестой год. Мы подумали: "Почему бы не создать свой собственный фестиваль, чтобы награждать на нем только свои картины?" В итоге смотр существует уже третий год: собирает полные залы, растет, привлекает замечательных участников. Поздравляю всех с Днем России и с Открытием третьего Московского Еврейского кинофестиваля!"

На мероприятии присутствовали режиссер Александр Митта, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, режиссер Алексей Учитель, продюсер, певец Аркадий Укупник, продюсер Игорь Угольников, режиссер и сценарист Борис Грачевский, американский сценарист Дэвид Коэн, телеведущие Елена Силуянова и Кирилл Эйхфус, режиссер Наор Менингер, телеведущий Давид Шнейдеров и другие.

Конкурсная программа фестиваля открылась лентой "Вчерашний расцвет" Криса Крауса, которую представил актер Ларс Айдингер. Его герой занимается изучением событий Холокоста и готовится к участию в конгрессе. Ему назначена помощница - Зази, девушка еврейского происхождения с явно выраженной тевтофобией (навязчивый страх всего германского). Вместе им предстоит сделать ряд неожиданных открытий, которые в корне изменят жизнь героя.

Егор Одинцов, генеральный продюсер фестиваля: "Есть такая шутка: "Почему евреям все так тяжело дается? - Но ведь зато все!" И она очень хорошо описывает историю с приездом Ларса Айдингером. Сначала он забыл паспорт. Пришлось лететь в Берлин - там супруга привезла его в аэропорт. Потом оказалось, что у него два паспорта: один - действующий, другой - просроченный. И все бы ничего, но действующая российская виза стояла в просроченном. Далее выяснилось, что на нужный рейс нет мест. Потом мы узнали, что таможня не пропустит его, потому что виза находится в просроченном паспорте, а действующем - ее нет. Но нам удалось выяснить, что для всех гостей Кубка Конфедераций действует безвизовый въезд по специальному указанию президента… Словом, актер еще не знает, что является зрителем прекрасного матча "Испания-Чили"!"

Ларс Айдингер, актер: "Для меня это путешествие обернулось настоящим приключением, появиться на открытии фестиваля удалось практически чудом! Так что, хоть это и не мой первый визит в Москву, но уж точно самый запоминающийся. Для меня большая честь участвовать в МЕКФ и я благодарен организаторам за приглашение. Они, кстати, все на удивление молодые! "Вчерашний расцвет" - особенный проект и для меня, и для режиссера - Криса Крауса. Дело в том, что дед Криса был солдатом СС и эта картина стала для него настоящим актом искупления, а также попыткой разобраться в психологии людей, которые вроде как живут нормальной жизнью - встают, целуют жену, завтракают, играют с детьми, а потом спокойно отправляются на работу - допрашивать, пытать и убивать. Как им удается не сойти с ума и сохранить при этом человеческое лицо?"

В конкурсе фестиваля четыре программы: художественные полнометражные картины, документальные полнометражные, а также игровой и документальный короткий метр. В каждой из номинаций будет вручен главный приз фестиваля - Ключ открытий. Жюри в этом году возглавил Павел Лунгин, в него вошли Игорь Угольников, Юлия Ауг, Дмитрий Астрахан, Артем Виткин, Елена Хазанова, Аркадий Укупник. Также в рамках мероприятия пройдут специальные показы и мероприятия, а образовательная программа предполагает множество встреч, дискуссий, лекций и мастер-классов.

Ваня Боуден, программный директор фестиваля: "К программе фестиваля я отношусь не просто как к набору фильмов, а как к целостной композиции тематик и проблем. Хотелось бы, чтобы зритель прочувствовал эту композицию. В этом году в программе 50 фильмов, которые гарантируют настоящее захватывающее путешествие!"

Александр Борода, раввин, президент Федерации еврейских общин: "Мы гордимся тем, что стояли у истоков этого фестиваля, который за три года прошел колоссальный путь! Сам фестиваль говорит о некоем уровне развития еврейской общины - она доросла до таких мероприятий, и это очень радует. Сегодня самоидентификация евреев очень высока - люди хотят узнавать о традициях, религии, культуре в самых разных их проявлениях".

Московский Еврейский кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июня на ведущих площадках столицы - киноконцерне "Октябрь", Еврейском музее и центре толерантности, Центре документального кино и кинозале ГУМа. Зрители смогут увидеть картины из России, США, Франции, Израиля, Польши, Испании, Дании, Канады, Великобритании и других стран. Все картины, вошедшие в программу фестиваля, рассказывают о еврейской культуре в разных ее проявлениях: жизни народа в диаспоре и Израиле, вопросам идентификации, семейным ценностям, истории евреев XX века, религии, литературе и музыке.

Гари Коррен, посол Израиля в РФ: "Кинопоказы будут сопровождаться дискуссиями, мастер-классами, пройдут встречи с режиссерами Наором Менингером, Амиром Яцивом. Один из документальных фильмов фестиваля рассказывает о жизни и трагической гибели нобелевского лауреата, известного на весь мир политика, премьер-министра государства Израиль Ицхака Рабина. Его сын приедет на мероприятие, которое состоится после показа фильма. Верю, что каждый найдет в программе мероприятие себе по душе".

Дмитрий Дикман, советник председателя совета директоров фонда "Генезис": "В течение фестивальной недели зрители смогут посмотреть множество разных картин, которые объединены интересом к еврейской теме, а также познакомиться с образовательным контентом, пообщаться с людьми, которые размышляют о роли своего народа в контексте истории, современности, которые могут дать видение взаимопроникновения культур и традиций".

Билана Шахар, глава Еврейского агентства "Сохнут" в Москве: "Одним из наших первых начинаний был проект "Мадат", название которого переводится как "точка зрения". Его целью было развитие диалога между людьми с разными мнениями, разными взглядами. Этот огромный, прекрасный, значимый фестиваль тоже дает эту возможность, в этом его главная ценность. Хочется лишь надеяться, что он продолжит развиваться!"

МЕКФ организован при поддержке фонда "Генезис", Российского еврейского конгресса, Еврейского агентства "Сохнут", Федерация еврейских общин России, Еврейского делового клуба "Соломон" и кинокомпании Ark Pictures.