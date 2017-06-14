Делегация Иркутской области примет участие в IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. У губернатора Сергея Левченко запланированы встречи с руководителями китайских провинций Хэйлунцзян и Ляонин, сообщили в его пресс-службе.

"Губернатор Сергей Левченко участвует в панельной сессии под эгидой Восточного экономического форума "Российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке: первые истории успеха". В рамках рабочей поездки запланированы встречи Сергея Левченко с губернатором Народного правительства провинции Хэйлунцзян господином Лу Хао, а также с вице-губернатором Народного правительства провинции Ляонин господином Ван Давэй", - говорится в сообщении.

Руководители агентства по туризму Иркутской области и комитета по развитию туризма Народного правительства провинции Хэйлунцзян планируют подписать протокол о намерениях в области туризма. Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) представит в Харбине свои энергоэффективные инновационные разработки. Как сообщили в университете, они будут презентованы на круглом столе по проблемам научно-технического сотрудничества и трансфера технологий и образования.

В 2013 году Россия и Китай создали международную платформу для презентации промышленного потенциала обеих стран – ЭКСПО в Харбине. В текущем году российскую делегацию на выставке, которая пройдет с 15 по 19 июня, возглавит министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Во главе китайской стороны - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Пин. На 15 июня запланирован осмотр экспозиций ЭКСПО официальной делегацией РФ.