AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд на Украину Кушиташвили для участия в ЧЕСпорт 14 июня, 13:11
Синоптики предупредили жителей трех регионов Западной Сибири об аномальной жареСибирь 14 июня, 13:08
Строительство арены и аэропорта к ЧМ в Ростове-на-Дону идет с опережением графикаСпорт 14 июня, 13:06
Более 80% граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаосаМеждународная панорама 14 июня, 13:04
Последние проверки ФИФА показали, что 80% проблем на стройках арен ЧМ-2018 были решеныСпорт 14 июня, 12:52
На Земле Франца-Иосифа летом начнут использовать солнечную энергиюОбщество 14 июня, 12:49
Песков: россиянам иногда легче достучаться до Путина, чем до местных чиновниковПолитика 14 июня, 12:46
Власти Москвы подвели предварительные итоги голосования по программе реновацииОбщество 14 июня, 12:40
Около двух-трех тысяч болельщиков собралось на тренировке сборной РФ по футболу в МосквеСпорт 14 июня, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Делегация Иркутской области примет участие в IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. У губернатора Сергея Левченко запланированы встречи с руководителями китайских провинций Хэйлунцзян и Ляонин, сообщили в его пресс-службе.
"Губернатор Сергей Левченко участвует в панельной сессии под эгидой Восточного экономического форума "Российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке: первые истории успеха". В рамках рабочей поездки запланированы встречи Сергея Левченко с губернатором Народного правительства провинции Хэйлунцзян господином Лу Хао, а также с вице-губернатором Народного правительства провинции Ляонин господином Ван Давэй", - говорится в сообщении.
Руководители агентства по туризму Иркутской области и комитета по развитию туризма Народного правительства провинции Хэйлунцзян планируют подписать протокол о намерениях в области туризма. Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) представит в Харбине свои энергоэффективные инновационные разработки. Как сообщили в университете, они будут презентованы на круглом столе по проблемам научно-технического сотрудничества и трансфера технологий и образования.
В 2013 году Россия и Китай создали международную платформу для презентации промышленного потенциала обеих стран – ЭКСПО в Харбине. В текущем году российскую делегацию на выставке, которая пройдет с 15 по 19 июня, возглавит министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Во главе китайской стороны - заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Пин. На 15 июня запланирован осмотр экспозиций ЭКСПО официальной делегацией РФ.