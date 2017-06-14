Декор LID’S EVENTHOUSE украсил коктейль GQ, посвященный списку 150 самых влиятельных людей

МОСКВА, 14 июня. Один из лидеров российского рынка event-дизайна компания LID’S EVENTHOUSE выступила партнером коктейля GQ, посвященного списку 150 самых влиятельных людей России. Мероприятие прошло во время турнира по смешанным единоборствам Fight Nights Global 68.

LID’S EVENTHOUSE декорировал VIP-зону коктейля, украсив ее роскошными подвесными и напольными арт-объектами. Поскольку данное мероприятие было одновременно деловым и светским, а проводилось ведущим мужским журналом в рамках спортивного мероприятия, декор был выполнен в лаконичном стиле и ассоциировался с силой, смелостью и уверенностью в себе. Основными элементами оформления стали свечи на массивных стеклянных подставках и подвесной потолок из множества крупных металлических деталей. Композиционным центром стало фото участников турнира.

LID’S EVENTHOUSE - один из лидеров российского рынка event-дизайна, который работает в премиум-сегменте и специализируется на масштабных проектах по оформлению торговых центров, светских мероприятий и свадеб. В активе компании проект по оформлению открытия "Детского мира" на Лубянке, проекты для Lotte Hotel, ТЦ "Авиапарк", Галереи "Москва", Смоленского пассажа, фонда "Обнаженные сердца" Натальи Водяновой, Академии фигурного катания Евгения Плющенко, участие в проектах продюсера и телеведущей Яны Рудковской.

LID’S EVENTHOUSE много лет сотрудничает с крупнейшими event- и свадебными агентствами, а свадьбы и другие торжества, декорированные компанией, неизменно являются яркими и незабываемыми.

В мире моды и стиля LID’S EVENTHOUSE также пользуется широким признанием. Уже много лет компания декорирует мероприятия знаменитых глянцевых изданий - ELLE, GLAMOUR, HELLO, VOGUE, GQ, Marie Claire, L’Officiel, TATLER.

В команде LID’S EVENTHOUSE работает более 50-ти высококлассных специалистов - декораторов, дизайнеров, флористов, конструкторов и менеджеров, чей талант позволяет создавать настоящие произведения искусства и превращать каждый проект в яркое, незабываемое и уникальное событие. Компания обладает собственным производством и создает для каждого проекта уникальные инсталляции, бутафорию, арт-объекты и другие элементы декора.

Основатель и руководитель LID’S EVENTHOUSE Лидия Симонова - один из крупнейших экспертов в области декора. Она регулярно выступает с рекомендациями на страницах крупнейших модных изданий, проводит мастер-классы и другие образовательные мероприятия для профессионалов event-индустрии.

Лидия принимает активное участие во всех проектах LID’S EVENTHOUSE. Она не только создает общую концепцию и детали каждого проекта, но и контролирует процесс его реализации на всех этапах работы. Благодаря таланту Лидии и ее звездной команды все проекты LID’S EVENTHOUSE реализуются на самом высоком уровне.

LID’S EVENTHOUSE отличают индивидуальный подход к каждому клиенту, высокий профессионализм, умение решать самые амбициозные задачи, вдохновение и неизменная любовь к творчеству.