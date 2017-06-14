Основатель Всемирного экономического форума высоко оценил уровень подготовки ПМЭФ

Напавший на конгрессменов в Вирджинии скончалсяПроисшествия 14 июня, 18:52
Самолет МС-21 совершил второй полетЭкономика и бизнес 14 июня, 18:50
Джейми Оливер обеспечит едой всех пострадавших при пожаре в лондонской высоткеОбщество 14 июня, 18:36
"Зенит" объявил о подписании контракта с футболистом КузяевымСпорт 14 июня, 18:35
Суд признал незаконными вознаграждения топ-менеджменту "Башнефти"Экономика и бизнес 14 июня, 18:27
Росгвардия опровергла информацию о неправомерных действиях ОМОН на акции в МосквеПроисшествия 14 июня, 18:25
Российские рапиристы завоевали серебро на чемпионате Европы по фехтованиюСпорт 14 июня, 18:24
Сундук для зерна: как регионам хранить рекордный урожайЭкономика и бизнес 14 июня, 18:16
Washington Post назвала имя стрелявшего по конгрессменам в ВирджинииПроисшествия 14 июня, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня /Росконгресс/. Клаус Мартин Шваб высоко оценил уровень подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума. "Меня глубоко впечатлил масштаб этого мероприятия, равно как и важность и актуальность обсуждавшихся на нем вопросов", - сказал он.
Он также отметил, что "в новой экономической ситуации и с учетом последних технических достижений возникает необходимость в новых форматах сотрудничества, соответствующих задаче обеспечения процветания на глобальном и региональном уровнях". "Исходя из этого, мы намерены продолжать совместную с Российской Федерацией работу по выстраиванию связей и поиску конструктивных решений. Я абсолютно убежден в том, что Россия - страна, принадлежащая к числу ответственных лидеров глобального регулирования, - должна играть одну из центральных ролей в процессе определения новых норм сосуществования в эпоху четвертой промышленной революции", - отметил Клаус Мартин Шваб.
В рамках Петербургского международного экономического форума - 2017 между фондом "Росконгресс" и Международной организацией по частно-государственному партнерству "Всемирный экономический форум" (ВЭФ) был подписан меморандум о сотрудничестве.
Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков во время встречи с профессором Клаусом Швабом сообщил: "Подписание меморандума со Всемирным экономическим форумом позволит совместно развивать и продвигать российские инициативы, согласовывать позиции по актуальным экономическим вопросам, которые волнуют мировое бизнес-сообщество, а также закрепить за проектом "Русский дом" статус официальной российской резиденции, которую в 2018 году организует фонд "Росконгресс" в Давосе и которая станет центром русской культуры и дискуссионной площадкой на период проведения Всемирного экономического форума".