Основатель Всемирного экономического форума высоко оценил уровень подготовки ПМЭФ

МОСКВА, 14 июня /Росконгресс/. Клаус Мартин Шваб высоко оценил уровень подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума. "Меня глубоко впечатлил масштаб этого мероприятия, равно как и важность и актуальность обсуждавшихся на нем вопросов", - сказал он.

Он также отметил, что "в новой экономической ситуации и с учетом последних технических достижений возникает необходимость в новых форматах сотрудничества, соответствующих задаче обеспечения процветания на глобальном и региональном уровнях". "Исходя из этого, мы намерены продолжать совместную с Российской Федерацией работу по выстраиванию связей и поиску конструктивных решений. Я абсолютно убежден в том, что Россия - страна, принадлежащая к числу ответственных лидеров глобального регулирования, - должна играть одну из центральных ролей в процессе определения новых норм сосуществования в эпоху четвертой промышленной революции", - отметил Клаус Мартин Шваб.

В рамках Петербургского международного экономического форума - 2017 между фондом "Росконгресс" и Международной организацией по частно-государственному партнерству "Всемирный экономический форум" (ВЭФ) был подписан меморандум о сотрудничестве.

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков во время встречи с профессором Клаусом Швабом сообщил: "Подписание меморандума со Всемирным экономическим форумом позволит совместно развивать и продвигать российские инициативы, согласовывать позиции по актуальным экономическим вопросам, которые волнуют мировое бизнес-сообщество, а также закрепить за проектом "Русский дом" статус официальной российской резиденции, которую в 2018 году организует фонд "Росконгресс" в Давосе и которая станет центром русской культуры и дискуссионной площадкой на период проведения Всемирного экономического форума".