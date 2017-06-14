Театр Forte Arena открыл новую программу с участием мировых звезд

МОСКВА, 14 июня. Театр под звездами Forte Arena на Сардинии (Италия) подготовил этим летом насыщенную программу, включающую выступления известных мировых артистов. Арена, открытая в 2016 году, построена внутри настоящего естественного амфитеатра рядом с Forte Village Resort и вмещает до 5 тыс. человек.

Программа летнего сезона этого года предложит зрителям лучшие шоу, которые уже успели завоевать популярность в других странах. Открыла сезон 10 июня опера Джузеппе Верди "Риголетто", заглавную партию в которой исполнил итальянский баритон Лео Нуччи. В течение всего месяца спектакль будет идти на сцене арены по субботам.

14 и 15 июля гости Forte Arena увидят самый известный мюзикл 2000-х годов "Mamma Mia!" от режиссера Массимо Ромео Пипаро в постановке Il Teatro Sistina. А 21 июля на арене выступит Роберто Болле - звезда La Scala, который вернется на Сардинию со своим шоу "Roberto Bolle and Friends". В июле зрители также увидят шоу знаменитой итальянской группы "IL Volo".

Август начнется специальным выступлением "Дуэта Счастья" - одной из самых популярных пар в итальянской музыке. Аль Бано и Ромина будут снова вместе на сцене Forte Arena 6 августа. А уже 13 августа свои лучшие песни представит Шарль Азнавур. В специальном шоу, подготовленном в сотрудничестве с Патрик Шарт и Ален Боиаци, зрители смогут услышать такие хиты как "Lei", "L'istrione", "Com'è triste Venezia", "Io tra voi di voi".

Сезон в Forte Arena будет закрыт еще одним популярным мюзиклом. 25 и 26 августа зрители увидят Jesus Christ Super Star - известную во всем мире рок-оперу, созданную композитором Эндрю Ллойда Уэббером на стихи Тима Рейса.