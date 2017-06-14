Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Театр Forte Arena открыл новую программу с участием мировых звезд

Новости партнеров
14 июня, 18:12 UTC+3

В летнем сезоне этого года зрители могут увидеть яркие шоу, которые уже успели завоевать мировую популярность

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Press office Forte Village

МОСКВА, 14 июня. Театр под звездами Forte Arena на Сардинии (Италия) подготовил этим летом насыщенную программу, включающую выступления известных мировых артистов. Арена, открытая в 2016 году, построена внутри настоящего естественного амфитеатра рядом с Forte Village Resort и вмещает до 5 тыс. человек.

Программа летнего сезона этого года предложит зрителям лучшие шоу, которые уже успели завоевать популярность в других странах. Открыла сезон 10 июня опера Джузеппе Верди "Риголетто", заглавную партию в которой исполнил итальянский баритон Лео Нуччи. В течение всего месяца спектакль будет идти на сцене арены по субботам.  

14 и 15 июля гости Forte Arena увидят самый известный мюзикл 2000-х годов "Mamma Mia!" от режиссера Массимо Ромео Пипаро в постановке Il Teatro Sistina. А 21 июля на арене выступит Роберто Болле - звезда La Scala, который вернется на Сардинию со своим шоу "Roberto Bolle and Friends". В июле зрители также увидят шоу знаменитой итальянской группы "IL Volo".

Август начнется специальным выступлением "Дуэта Счастья" - одной из самых популярных пар в итальянской музыке. Аль Бано и Ромина будут снова вместе на сцене Forte Arena 6 августа. А уже 13 августа свои лучшие песни представит Шарль Азнавур. В специальном шоу, подготовленном в сотрудничестве с Патрик Шарт и Ален Боиаци, зрители смогут услышать такие хиты как "Lei", "L'istrione", "Com'è triste Venezia", "Io tra voi di voi".

Сезон в Forte Arena будет закрыт еще одним популярным мюзиклом. 25 и 26 августа зрители увидят Jesus Christ Super Star - известную во всем мире рок-оперу, созданную композитором Эндрю Ллойда Уэббером на стихи Тима Рейса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
В Москве по-новому взглянули на букеты для невест
3
Эксперты ГК QBF обсудили риски эпохи всеобщей финансовой прозрачности
2
Открытые уроки Года экологии прошли в природном заказнике "Сумароковский"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
4
Эксперты: поправки о мессенджерах и сим-картах защищают интересы граждан и бизнеса
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
7
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама