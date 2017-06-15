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"Швабе" стал призером чемпионата России по легкой атлетике

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15 июня, 12:12 UTC+3

Медаль команде спортивно-оздоровительного комплекса "Луч" Уральского оптико-механического завода принесла мастер спорта Анастасия Полищук

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© Холдинг "Швабе""

Спортсменка Холдинга "Швабе" завоевала бронзовую медаль на командном чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходили в конце мая в Сочи.

Медаль команде спортивно-оздоровительного комплекса "Луч" предприятия холдинга "Швабе" – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) принесла мастер спорта Анастасия Полищук. На дистанции 100 метров легкоатлетка показала третий результат – 11,90 секунды, 200 метров она прошла за 23,58 секунды, заняв четвертое место.

"Команду СК "Луч" на всероссийских соревнованиях составили мастера и кандидаты спорта – спортсмены, которые не раз демонстрировали высокие результаты в легкой атлетике на международном уровне. Итоги этого чемпионата способствуют повышению мастерства атлетов, став хорошим стимулом для увеличения интенсивности подготовки к следующим состязаниям. Искренне рад пожелать нашим спортсменам новых достижений в будущем", – отметил заместитель генерального директора УОМЗ Виктор Самойлов.

Еще два четвертых места команде СК "Луч" принесли спортсмены в барьерном беге. На дистанции 100 метров Вероника Червинская показала результат 13,93 секунды, Глеб Егоров – 14,36 секунды на 110 метров. Кроме того, Анастасия Конькова на дистанции 400 метров также финишировала четвертой с результатом 53,92 секунды, выполнив норматив "Мастер спорта России".

Напомним, спортивно-оздоровительный комплекс холдинга существует 28 лет. За это время на его площадке были подготовлены десятки спортсменов международного класса, которые в разные годы представляли Россию на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира.

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