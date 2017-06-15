Андрей Кончаловский получил приз "За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России"

МОСКВА, 15 июня 2017 г. /Пресс-служба МЕКФ/. В рамках третьего Московского Еврейского кинофестиваля Андрей Кончаловский, представивший картину "Рай", получил приз за вклад в развитие еврейского кино в России. Награду вручил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер

Юрий Каннер: "Московский Еврейский кинофестиваль уже состоялся, и благодаря участию творцов мирового масштаба, его можно назвать событием мировой культуры. На протяжении многих лет я руковожу Российским еврейским конгрессом, но при этом всегда отказывался поддерживать еврейские кинофестивали. В какой-то момент появились Константин Фам и Егор Одинцов, и я им поверил. Как оказалось, не зря".

"С евреями очень тяжело, они друг другу не дают жить, - пошутил Андрей Кончаловский во время встречи, - но при этом они же друг другу не дают и умереть".

Андрей Кончаловский представил в рамках третьего Еврейского кинофестиваля картину "Рай", рассказывающую о судьбе русской аристократки, эмигрантки и участницы французского сопротивления, в исполнении Юлии Высоцкой. Ее героиня, Ольга, попадает в тюрьму за сокрытие еврейских детей. В тюрьме ею увлекается француз-коллаборационист Жюль, который ведет ее дело, и в обмен на интимные отношения, кажется, может облегчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро рассеивается, так как события принимают неожиданный поворот. Ее отправляют в концентрационный лагерь, где жизнь становится адом. Там она встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблен в Ольгу. Между ними завязываются странные, болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение. Однако постепенно представление Ольги о Рае меняется.

Фильм "Рай" получил "Серебряного Льва" за режиссуру на Венецианском кинофестивале, а также "Золотого Орла" и "Нику" сразу в нескольких номинациях - как лучший фильм, за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

Андрей Кончаловский, режиссер: "Есть ли смысл что-то объяснять после фильма? Ведь все сказано на экране. Но есть важная тема, о которой стоит поговорить - Холокост. Рывок в темноту целой нации. Мой главный герой - вполне интеллигентный человек, умный и образованный. И страшно, что такой человек может творить настолько нечеловеческие вещи. В этом есть противоречие. И сейчас, в наши дни, мы видим массу разумных людей, которые творят безумные дела. Это то, что называется соблазнительностью зла. Именно это интересовало меня в картине".

Первые дни третьего Московского международного фестиваля прошли очень насыщенно. 12 июня в киноцентре "Октябрь" состоялось торжественное открытие смотра. Актер Ларс Айдингер ("Персональный покупатель", "Матильда") представил картину "Вчерашний расцвет", где он сыграл ученого, исследующего события Холокоста.

В киноцентре "Октябрь" 13 июня после просмотра блока короткометражек, состоялась встреча с режиссером одной из картин - "Наши евреи" - Наором Менингером. Обсудили ценности и образ жизни маленьких еврейских общин, в том числе "маленького Иерусалима" посреди Италии, в котором живут герои фильма Менингера.

Также в "Октябре" зрителям представили картину "Закон", рассказывающую о принятии в 1974 году во Франции "закона Вейля", разрешающего аборты, названного так в честь тогдашнего министра здравоохранения Франции госпожи Симоны Вейль. Симона пережила Холокост и была одной из активных защитников прав женщин во Франции.

Показ завершился дискуссией о том, является ли аборт преступлением или свободой выбора. Спикерами выступили правозащитник, кандидат юридических наук, руководитель проекта "Насилию.нет" Анна Ривина и феминистка, журналист и блогер Татьяна Никонова. Аудитория, в том числе мужская ее часть, принимала активное участие в обсуждении.

В Центре документального кино 13 июня прошли показы картин "Женская история", рассказывающей о трех разных женщинах, переживших геноцид, и "Парк Левински", представляющий собой собранные воедино рассказы беженцев и активистов из Тель-Авива. Также здесь открылась фотовыставка "Женская история". Что осталось за кадром?", ставшая продолжением фильма.

Вечером 14 июня в Центре документального кино прошла встреча с Борисом Минцем, бизнесменом, общественным деятелем, председателем Совета попечителей КЕР (Конференция европейских раввинов), основателем Музея русского импрессионизма. На встрече обсуждались наиболее актуальные проблемы еврейских коммьюнити европейских стран, основные тренды эволюции еврейского народа, традиции еврейского образа жизни в мире.

Также в ЦДК состоялся показ фильма "Мистер Гага" о жизни и творчестве одного из самых изобретательных, ярких и непредсказуемых хореографов нашего времени Охада Нахарина, и лекция, посвященная его феномену.

В "Октябре" в этот день прошла лекция "Стефан Цвейг: Прощание с Европой". Представитель Департамента культуры, знаток биографии и творчества Стефана Цвейга Федор Константинов и литературовед-германист, доцент кафедры истории зарубежных литератур филологического факультета СПбГУ Александр Белобратов рассказали зрителям о загадках и парадоксах последних лет жизни писателя. Спикеры показали редкие архивные фотографии и записи, а также уникальную видеозапись приезда Стефана Цвейга в Советский Союз. Непростые отношения писателя с гитлеровской Германией, его скитания и самоубийство, породившее огромное количество споров, стали темой жаркой дискуссии после киносеанса. И даже по окончании лекции зрители не отпускали спикеров - настолько интересной была дискуссия об одном из самых известных и загадочных немецких писателей.

15 июня в кинозале ГУМА состоится показ картины "Кто меня теперь полюбит", главный герой которой вынужден был покинуть родной кибуц из-за нетрадиционной ориентации, а после известия о положительном ВИЧ-статусе изгнанника, семье стало еще сложнее принять его.

В киноцентре "Октябрь" покажут драму "Через воды", в которой еврейский музыкант и его семья обращаются за помощью к датчанам, чтобы спастись от нацистских солдат, а также фильм "Демон", вошедший в программу кинофестиваля в Торонто.

В Центре документального кино состоится показ картины "Рабин. Своими словами", представляющей собой своего рода автобиографию, а также встреча-обсуждение с сыном Ицхака Рабина Ювалем и членом ученого совета ИВ РАН, автором книг и статей о политической истории Израиля Татьяной Карасовой.

Третий Московский Еврейский кинофестиваль проходит с 12 по 20 июня. На смотре представлены более 50 фильмов, объединенных темой еврейской культуры в разнообразных ее проявлениях: жизни народа в диаспоре и Израиле, вопросам идентификации, семейным ценностям, истории евреев XX века, религии, искусству. Главный приз фестиваля "Ключ Открытия" вручается в четырех номинациях - полнометражное игровое кино, полнометражной документальное кино, а также короткометражное игровое и документальное кино. Председатель жюри - режиссер Павел Лунгин.

В рамках фестиваля запланированы встречи, мастер-классы и лекции. Показы и специальные мероприятия пройдут в киноцентре "Октябрь", Центре документального кино, кинозале ГУМ и Еврейском музее и центре толерантности.

МЕКФ организован при поддержке фонда "Генезис", Российского еврейского конгресса, Еврейского агентства "Сохнут", Федерация еврейских общин России, Еврейского делового клуба "Соломон" и кинокомпании Ark Pictures.

Официальный сайт фестиваля: http://mjff.ru/