Стемалит и клинкер украсят фасады квартала "Символ" компании "ДОНСТРОЙ"

Компания "ДОНСТРОЙ" выбрала облицовочные материалы для фасадов трех корпусов проекта "Символ". Эти корпуса относятся к кварталу "Свобода", расположенному на границе парка "Зеленая река", рядом с образовательным кластером с физико-математическим лицеем.

Основные материалы для финишной облицовки представляют собой комбинацию плит стемалита с навесной системой вентилируемого фасада из клинкерных элементов. Стемалит (эмалированное закаленное стекло) - современный технологичный материал, на одну из сторон которого нанесено цветное покрытие из запекаемой керамической краски. Стемалит относится к категории наиболее безопасных, термически упрочненных стекол.

Для 2, 4 и 5 корпусов квартала "Свобода" выбраны стемалитные плиты благородного оттенка "темный графит". Навесные фасады с декоративным камнем, стилизованным под клинкерную кладку, визуально перекликаются с цветовым решением стемалитной зоны. При этом в основной темно-серый тон включены элементы светло-серого и кирпичного оттенков.

Между этажами выделены пояса из светлых композитных панелей, эстетично сочетающихся с подоконными откосами и отливами из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оконные системы с двухкамерными стеклопакетами оформлены рамами цвета "мокрый асфальт". Выбранные фасадные решения подчеркивают общую стилистику проекта "Символ" с его ультрасовременной и технологичной архитектурой.

Будущий вид фасадов уже сегодня можно оценить по образцовым участкам, выполненным на четвертом корпусе.

"Символ" занимает территорию площадью около 60 гектар на границе Центрального административного округа Москвы: отсюда менее 5 км до Кремля, 1,5 км до Садового кольца, меньше километра до Золоторожской набережной реки Яузы и до Лефортовского парка. Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской среды. Жилые кварталы дополнены общественно-деловыми центрами и огромным объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, десятки объектов для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений. Ключевой элемент проекта – проходящий через весь район центральный публичный парк "Зеленая река", в целом масштабное озеленение займет около 40% территории.

АО "Дон-Строй Инвест" – ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв.м недвижимости. На сегодняшний день в портфеле продаж представлено 12 объектов: 5 домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), 3 жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и 4 проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера компании – Банк ВТБ (ПАО).