Железнодорожный холдинг ОВК развивает партнерство со "Сбербанк Лизинг"

ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) (MOEX: UWGN), лидер инновационного вагоностроения на пространстве колеи 1520 мм, и АО "Сбербанк Лизинг" подписали соглашение на поставку 100 вагонов-хопперов нового поколения для перевозки зерна и продуктов перемола.

Вся партия вагонов уже готова к передаче в адрес АО "Сбербанк Лизинг". Повышенная осевая нагрузка и увеличенный (на 26 куб. м по сравнению с типовыми зерновозами) до 120 куб. м объем кузова хоппера обеспечивают эффективную перевозку широкой номенклатуры легковесных зерновых грузов с использованием полной грузоподъемности вагона в 76,5 т. Вагон-хоппер также превосходит существующие аналоги по установленному сроку между деповскими ремонтами, который составляет 800 тыс. км или восемь лет (против 350 тыс. км или четыре года у аналогов).

Пять (или четыре по требованию заказчика) загрузочных люков на крыше хоппера обеспечивают равномерное распределение груза и его защиту от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков за счет применения резиновых уплотнителей. В целях исключения несанкционированного доступа к перевозимому грузу механизмы запирания люков оснащены двумя более эффективными устройствами блокировки (вместо четырех у аналогов), что также обеспечивает снижение затрат и экономию времени на погрузочно-разгрузочных операциях. Вагон-хоппер полностью совместим с железнодорожной инфраструктурой и может эксплуатироваться на всех типах перевалочных терминалов.

Кривчикова Маргарита, директор управления ж/д и недвижимости АО "Сбербанк Лизинг", отмечает: "Сегодня мы наблюдаем рост железнодорожных перевозок за счет сырьевого экспорта, а также рост ставок на аренду полувагонов за счет сокращения профицита данного парка. Заметен рост производства инновационных вагонов. Безусловно, вагоностроительные предприятия "Объединенной вагонной компании", в частности, "Тихвинский вагоностроительный завод", это одни из лидеров на рынке как по объемам и высокому уровню производства, так и по соотношению "цена-качество". Сотрудничество с ОВК мы рассматриваем как долгосрочное и намерены его развивать".

Дмитрий Бовыкин, первый заместитель генерального директора по общему управлению НПК "Объединенная вагонная компания", сказал: "В этом году нашему холдингу и "Тихвинскому вагоностроительному заводу" исполняется пять лет. В юбилейный год, как правило, принято подводить итоги. Мы видим активный рост рыночного спроса на современный, эффективный и надежный парк нового поколения. Наше сотрудничество со "Сбербанк Лизинг" является очередным тому подтверждением".