Выборы председателя и членов президиума Союза МКСО пройдут в Ульяновске

Губернатор Ставрополья встретился с пострадавшими от паводка жителями села КраснокумскоеОбщество 15 июня, 19:29
"Прямая линия" Путина: без рекордов, но по делу и не без иронииПолитика 15 июня, 19:26
Экипаж Каргинова не выступит на ралли "Шелковый путь" - 2017Спорт 15 июня, 19:23
Консенсус-прогноз: эксперты уверены в снижении ключевой ставки ЦентробанкаЭкономика и бизнес 15 июня, 19:22
Краснов: чемпионат России по аквабайку отличается высоким уровнем конкуренцииСпорт 15 июня, 19:21
Итальянец Раньери стал главным тренером французского футбольного клуба "Нант"Спорт 15 июня, 19:18
Сенат США ужесточает санкции в отношении РФ и ограничивает право Белого дома их отменитьМеждународная панорама 15 июня, 19:14
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея БаталоваКультура 15 июня, 19:08
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал камерунца Сокуджу на первой минуте бояСпорт 15 июня, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Выборы нового председателя и членов президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов (МКСО) РФ пройдут в Ульяновске в рамках XVI Всероссийской конференции организации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"Состоялось заседание четырех круглых столов, в рамках которых участники смогли поделиться опытом работы и обменяться мнениями по вопросам осуществления внешнего муниципального финансового контроля. Уже сегодня делегатам предстоит выбрать нового председателя и членов президиума Союза, а также обсудить вопросы повышения эффективности расходования бюджетных средств", - говорится в сообщении.
"По поручению председателя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой мы проводим XVI Всероссийскую конференцию Союза именно в Ульяновске. Это полезный обмен мнениями, тем более что представителям из других регионов страны есть чему поучиться у ульяновских коллег. Хочу отметить, что ваш город произвел на всех участников приятное впечатление. Ульяновский регион и Ульяновск демонстрируют хороший пример устойчивого развития, здесь работает команда профессионалов", - приводит пресс-служба слова председателя Союза МКСО Владимира Катренко.