Выборы председателя и членов президиума Союза МКСО пройдут в Ульяновске

Выборы нового председателя и членов президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов (МКСО) РФ пройдут в Ульяновске в рамках XVI Всероссийской конференции организации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Состоялось заседание четырех круглых столов, в рамках которых участники смогли поделиться опытом работы и обменяться мнениями по вопросам осуществления внешнего муниципального финансового контроля. Уже сегодня делегатам предстоит выбрать нового председателя и членов президиума Союза, а также обсудить вопросы повышения эффективности расходования бюджетных средств", - говорится в сообщении.

"По поручению председателя Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой мы проводим XVI Всероссийскую конференцию Союза именно в Ульяновске. Это полезный обмен мнениями, тем более что представителям из других регионов страны есть чему поучиться у ульяновских коллег. Хочу отметить, что ваш город произвел на всех участников приятное впечатление. Ульяновский регион и Ульяновск демонстрируют хороший пример устойчивого развития, здесь работает команда профессионалов", - приводит пресс-служба слова председателя Союза МКСО Владимира Катренко.