Глава КЧР: мы внимательно изучим все поручения и задачи, которые поставил президент РФ

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов считает, что "Прямая линия" с президентом России – это практическое руководство к действию для руководителей любого уровня, а в Карачаево-Черкесии все главные проблемные линии, о которых говорили граждане с президентом, найдут отражение в региональной повестке территориальных структур федеральных органов власти, исполнительной и законодательной власти региона и местного самоуправления.
"Президент вместе с гражданами обозначили те направления, над которыми нам надо работать более активно, и прежде всего - повышение реальных доходов граждан, решение социальных вопросов, связанных со здравоохранением, образованием, поддержкой молодежи. Не менее важны сельскохозяйственное направление, поддержка малого и среднего бизнеса, улучшение санитарного состояния наших населенных пунктов", - сказал Темрезов.
Он отметил, что власти Карачаево-Черкесии внимательно изучат все поручения и задачи, которые поставил президент России. "Все они найдут отражение в нашей региональной повестке деятельности органов исполнительной, законодательной власти республики, территориальных подразделений федеральных структур и местного самоуправления", - заявил глава республики.