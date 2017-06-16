В продажу поступила официальная продукция с символикой Зимней универсиады-2019

Красноярск, 16 июня 2017 г. /Пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. В Шатре Зимней универсиады-2019 на острове Татышева стартовали продажи официальной продукции с символикой этого спортивного события.

В ассортименте стикеры, магниты, блокноты, закладки, пазлы, карманные календари, аксессуары для мобильных устройств, подставки под горячее, а также продукты питания: сбитень, смолка жевательная.

Купить понравившиеся товары можно на протяжении всего лета с 14.00 до 20.00 в будний день (кроме понедельника), и с 10.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни в Шатре Зимней универсиады-2019, расположенном на восточной стороне острова Татышева. В ближайших планах также открытие интернет-магазина.

Выпускают продукцию российские компании, в том числе их представители в Красноярске. Наличие производства в регионе позволяет оперативно реагировать на потребительский спрос той или иной категории товаров.

В конце года ассортимент пополнится кружками, домашним текстилем, мягкими игрушками в виде талисмана Зимней универсиады-2019 U-Лайки.

"Сувенирная продукция с символикой Зимней универсиады-2019 - это особая продукция, которая формирует имидж Студенческих игр и приближает это грандиозное событие, помогает еще больше проникнуться настроением и динамикой подготовки к играм, а также подготовить почву для потенциальных болельщиков, которые уже сегодня могут приобщиться к международному событию. На сегодняшний день ведется активная работа с партнёрами, которые оказывают поддержку развития и популяризации студенческого спорта", - прокомментировал руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.

Выпускать сувенирную продукцию с символикой Зимней универсиады-2019 могут исключительно лицензиаты - юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление такого рода деятельности. На сегодняшний день продолжается процесс конкурсного отбора лицензиатов, стартовавший 27 июня 2016 года. Полный список категорий опубликован на официальном сайте Зимней универсиады-2019 в разделе "Партнеры", среди них: "Товары для болельщиков", "Канцелярские товары", "Ювелирные изделия", "Сумки, рюкзаки" и другие.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 73 комплекта наград в 11 видах спорта.