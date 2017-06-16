Эксперты обсудили проблему консолидации данных о военнопленных Первой мировой войны

Москва, 16 июня 2017 г. - Международный Комитет Красного Креста (МККК) в сотрудничестве с Федеральным архивным агентством (Российская Федерация) провели 13 -14 июня 2017 г. Международный круглый стол для специалистов российских и европейских архивов, в которых хранятся документы о военнопленных и репатриированных Первой мировой войны.

Одной из самых острых гуманитарных проблем Великой войны 1914-1918 гг. стало огромное число военнопленных – 8 миллионов. Сведения о них хранятся во многих европейских архивах. Однако до сих пор нет консолидированной базы данных по этой категории жертв войны. Поэтому основными задачами специалистов были не только представление имеющихся в каждой стране фондов по военнопленным и репатриированным, но и обсуждение возможностей для создания такой базы персональных данных.

"Военнопленные любой войны, как бы давно она ни закончилась, – остаются в сфере особого внимания и заботы МККК. Известно, что до сих пор граждане стран, принимавших участие в Первой мировой войне, стараются получить сведения о членах своих семей, оказавшихся в плену, - отметил в своем вступительном слове Глава Региональной делегации МККК в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барт.

Впервые в "ГУМАНИТАРИУМ"-центре МККК собрались ведущие специалисты и руководители российских и западно-европейских архивов и архивных агентств для того, чтобы сравнить коллекции документов и консолидировать усилия по составлению баз данных о военнопленных и репатриированных разных стран.

Россию представляли РОСАРХИВ, Государственный архив РФ, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив кинофотодокументов. Румянцев А.Г., главный архивист Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, и Стебаков А.М., главный хранитель фондов Государственного архива Свердловской области, поделились обзором документов о военнопленных Первой мировой войны в фондах архивов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Впервые в Россию из штаб-квартиры МККК приехала Магали Шалу-Жиро, которая рассказала об уникальной картотеке Международного агентства по делам военнопленных, созданного в августе 1914 г. Эта картотека насчитывает более

5 миллионов персональных карточек, и в 2007 г. была внесена в реестр ЮНЕСКО "Память мира".

Среди участников профессионального разговора были руководители и высококлассные специалисты из архивов Венгрии, Италии, Сербии, Болгарии, Польши, Словении, Беларуси, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Подводя итоги дискуссий, участники круглого стола подчеркнули важность поднятой темы и необходимость продолжения разговора в 2018 г. с привлечением как можно большего числа представителей архивов тех стран, которые приняли участие в Великой войне 1914-1918 гг.