Эксперты обсудили проблему консолидации данных о военнопленных Первой мировой войны

Пеле надеется, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и РоссииСпорт 16 июня, 15:15
Трамп заявил, что за семь месяцев расследований никто не доказал его связей с РФМеждународная панорама 16 июня, 15:08
СК начал проверку по факту ДТП с автобусами в Ростовской областиПроисшествия 16 июня, 15:07
Кузнецова требует тщательной проверки обстоятельств гибели якобы нетрезвого ребенка в ДТПОбщество 16 июня, 15:07
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в цифрах и словахПолитика 16 июня, 14:50
"Талисман победы": как стать волонтером после семидесятиКубок конфедераций-2017 16 июня, 14:49
Грузовой корабль "Прогресс МС-06" пристыковался к МКСКосмос 16 июня, 14:41
Церемония открытия Кубка конфедераций начнется за 2 часа до матча Россия - Новая ЗеландияСпорт 16 июня, 14:39
Скотленд-ярд: жертвами пожара в Grenfell Tower в Лондоне стали 30 человекПроисшествия 16 июня, 14:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Москва, 16 июня 2017 г. - Международный Комитет Красного Креста (МККК) в сотрудничестве с Федеральным архивным агентством (Российская Федерация) провели 13 -14 июня 2017 г. Международный круглый стол для специалистов российских и европейских архивов, в которых хранятся документы о военнопленных и репатриированных Первой мировой войны.
Одной из самых острых гуманитарных проблем Великой войны 1914-1918 гг. стало огромное число военнопленных – 8 миллионов. Сведения о них хранятся во многих европейских архивах. Однако до сих пор нет консолидированной базы данных по этой категории жертв войны. Поэтому основными задачами специалистов были не только представление имеющихся в каждой стране фондов по военнопленным и репатриированным, но и обсуждение возможностей для создания такой базы персональных данных.
"Военнопленные любой войны, как бы давно она ни закончилась, – остаются в сфере особого внимания и заботы МККК. Известно, что до сих пор граждане стран, принимавших участие в Первой мировой войне, стараются получить сведения о членах своих семей, оказавшихся в плену, - отметил в своем вступительном слове Глава Региональной делегации МККК в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барт.
Впервые в "ГУМАНИТАРИУМ"-центре МККК собрались ведущие специалисты и руководители российских и западно-европейских архивов и архивных агентств для того, чтобы сравнить коллекции документов и консолидировать усилия по составлению баз данных о военнопленных и репатриированных разных стран.
Россию представляли РОСАРХИВ, Государственный архив РФ, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив кинофотодокументов. Румянцев А.Г., главный архивист Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, и Стебаков А.М., главный хранитель фондов Государственного архива Свердловской области, поделились обзором документов о военнопленных Первой мировой войны в фондах архивов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Впервые в Россию из штаб-квартиры МККК приехала Магали Шалу-Жиро, которая рассказала об уникальной картотеке Международного агентства по делам военнопленных, созданного в августе 1914 г. Эта картотека насчитывает более
5 миллионов персональных карточек, и в 2007 г. была внесена в реестр ЮНЕСКО "Память мира".
Среди участников профессионального разговора были руководители и высококлассные специалисты из архивов Венгрии, Италии, Сербии, Болгарии, Польши, Словении, Беларуси, Финляндии и Боснии и Герцеговины.
Подводя итоги дискуссий, участники круглого стола подчеркнули важность поднятой темы и необходимость продолжения разговора в 2018 г. с привлечением как можно большего числа представителей архивов тех стран, которые приняли участие в Великой войне 1914-1918 гг.