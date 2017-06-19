"Цезарь Сателлит" стал поставщиком услуг компании Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz в рамках конкурсного отбора выбрала "Цезарь Сателлит" поставщиком услуг на подключение, мониторинг и обслуживание оригинальной спутниковой системы безопасности Mercedes-Benz.

Компания "Цезарь Сателлит", лидер российского рынка услуг безопасности продолжает завоевывать доверие ведущих мировых производителей автомобилей класса люкс. На данный момент такие бренды, как Jaguar, Land Rover, BMW, Toyota, Mazda и Volkswagen, доверили безопасность своих клиентов, основываясь на опыте, инновационных разработках и региональной представленности компании.

Недавно их число пополнилось еще одним ярким представителем производителей автомобилей премуим-класса. По итогам конкурсного отбора лидер российского и мирового рынка премиум-автомобилей компания Mercedes-Benz выбрала "Цезарь Сателлит" официальным партнером по безопасности.

В соответствии с достигнутыми договоренностями "Цезарь Сателлит" станет поставщиком услуг на подключение, мониторинг и обслуживание оригинальной спутниковой системы безопасности Mercedes-Benz, что позволит обеспечить дополнительной защитой все автомобили марки Mercedes-Benz, которые продаются на территории Российской Федерации.

"Сотрудничество с Mercedes-Benz для нас - не только большая честь, но и серьезная ответственность. У нас обширный опыт в разработке высокотехнологичных телематических систем и оказании владельцам автомобилей премиум-класса таких услуг, как противоугонная защита, экстренная помощь на дороге при ДТП или поломке, обеспечение личной безопасности, удаленное управление автомобилем (например, дистанционный прогрев двигателя), умное страхование. Мы уверены, что сможем обеспечить предоставление наших услуг владельцам автомобилей Mercedes-Benz в соответствии с высочайшими стандартами качества обслуживания этой премиум-марки", - отметил Семен Фокин, директор дивизиона "Автомобили" группы компаний "Цезарь Сателлит".

Кроме того, для владельцев Mercedes-Benz обозначенные сервисы будут обслуживаться уникальной, не имеющей аналогов в России, инфраструктурой компании "Цезарь Сателлит", которая включает три взаимосвязанных отказоустойчивых центра безопасности, 39 региональных офисов, 1600 сотрудников и более 5000 групп реагирования компании и ее партнеров.

Спектр услуг "Цезарь Сателлит" также включает в себя охранные услуги в сфере недвижимости, что позволяет обеспечить комплексную защиту имущества от несанкционированного проникновения, грабежа, пожара, утечки газа, воды и других бытовых проблем. Деятельность "Цезарь Сателлит" сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и Thatcham с 2006 года.