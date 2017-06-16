"Филип Моррис Интернэшнл" расскажет о будущем без сигаретного дыма на русском языке

МОСКВА, 16 июня, 2017. Аффилированные компании "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) в России объявляют о запуске русскоязычного сайта www.PMIRussia.ru, который отражает новое видение компании в отношении будущего свободного от сигаретного дыма. На новом сайте представлена информация и новости о компании и ее инновационной продукции, а также представлен большой блок "Наука и инновации", включающий в себя информацию о научных исследованиях и разработках компании в области продукции с пониженным риском.

Новый сайт www.PMIRussia.ru призван привлечь внимание совершеннолетних курильщиков в России к теме снижения вреда здоровью при потреблении табачной продукции. На сайте представлено видение компании в отношении будущего, а также оценка того влияния, которое новая бездымная продукция может оказать на совершеннолетних курильщиков и общественное здоровье в целом.

"Недавно наша компания заявила о трансформации своего бизнеса в сторону будущего, свободного от сигаретного дыма. Сегодня мы рады объявить о запуске нового сайта нашей компании на русском языке. Это даст возможность большему числу совершеннолетних курильщиков в России узнать о нашей инновационной продукции, о передовых научных исследованиях и разработках. Один из наших инновационных бездымных продуктов уже продается в России, это электрическая система нагревания табака с потенциалом к снижению риска. При использовании инновационного бездымного продукта отсутствует процесс горения, и вследствие этого вредных веществ выделяется существенно меньше по сравнению с курением обычных сигарет," - говорит Бертран Бонвин, президент аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России и Беларуси. - Наша компания более 10 лет занимается разработкой продуктов пониженного риска (ППР) и инвестировала значительные ресурсы в разработку и научное обоснование инновационной продукции. В научно-исследовательском центре ФМИ в Швейцарии разработана линейка бездымных продуктов, отвечающих разным предпочтениям потребителей. Один из них, электрическая система нагревания табака, доступен в продаже более чем в 25 странах мира. Россия стала одним из первых рынков, где мы запустили в продажу данную систему, которая доступна уже в семи городах России. Уже более двух миллионов курильщиков в мире перешли на использование инновационного бездымного продукта, отказавшись от курения обычных сигарет. К концу 2017 года мы планируем запустить IQOS в продажу в крупнейших городах в 30-35 странах мира.

Подробнее о концепции ФМИ "Будущее без сигаретного дыма" можно узнать на новом сайте компании www.PMIRussia.ru.