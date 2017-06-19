Бывшим работникам "Кингкоула" выплатили около 276 млн рублей

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Бывшим работникам "Кингкоула" выплатили около 276 млн рублейНовости партнеров 19 июня, 9:00
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Бывшим работникам ростовских предприятий "Кингкоула" выплатили почти 276 млн рублей при общей задолженности по зарплате около 340 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
"По состоянию на 15 июня шахтерам "Кингкоула" выплачено почти 276 млн рублей документально подтвержденной задолженности по заработной плате", - говорится в сообщении.
Бывшим работникам "Кингкоула" перечислены средства в размере от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Максимальная выплата одному из шахтеров превысила 640 тыс. рублей. Большинству горняков долги по зарплате полностью погашены.
Ранее сообщалось, что всю задолженность горнякам в соответствии с разработанной областным правительством "дорожной картой" планируется погасить до 1 июля 2017 года. По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева работу по выплате средств ведет Региональная корпорация развития.
"В "дорожной карте" пошагово расписана стратегия работы по всем направлениям для скорейшего и максимально безболезненного исправления ситуации, - пояснил исполняющий обязанности генерального директора Региональной корпорации развития Александр Жуков. - В соответствии с документом погашение задолженности планируется осуществить до 1 июля 2017 года".
Дополнительно выплачивается материальная помощь в счет погашения долгов по зарплате работниками сервисных структур "Кингкоула". Применение таких мер связано с тем, что на этих предприятиях не была своевременно введена процедура банкротства, не велась бухгалтерия, и в настоящее время по большей части невозможно получить заверенные реестры задолженности. С начала мая свыше 430 работников сервисных предприятий получили материальную помощь на сумму почти 10 млн рублей.
По инициативе донского минпромэнерго угольные компании региона безвозмездно выдали социально незащищенным работникам и пенсионерам предприятий "Кингкоула" 810 тонн угля, в том числе 610 тонн на отопительный сезон 2016-2017 года.