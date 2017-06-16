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Вузы Среднего Урала и Китая увеличивают студенческий и преподавательский обмен

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16 июня, 16:08 UTC+3

Во время визита в Китай уральские и сибирские журналисты изучили опыт вузов Поднебесной

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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Университеты Свердловской области и Китайской Народной Республики планируют увеличение гуманитарных контактов в области студенческого и преподавательского обменов. Об этом ТАСС сообщила Генеральный консул КНР в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин.

"В настоящее время правительство Китая осуществляет программу инновационного развития страны до 2025 года, для этого нужны многочисленные научные кадры. Поэтому мы заинтересованы в отправке китайских студентов и специалистов в ведущие университеты. Со Свердловской областью у нас давние связи и в ближайшее время мы надеемся на увеличение студенческого и преподавательского обменов", - рассказала Гэн Липин.

По данным пресс-службы Уральского федерального университета, количество студентов из Китая за последние семь лет в ведущем вузе региона увеличилось в 4,5 раза. "С 2011 года в Уральском федеральном университете увеличилось количество студентов из Китая с 93 до 416. Интернационализация является одним из ключевых приоритетов развития УрФУ, и серьезные результаты достигнуты практически по всем направлениям. Среди них и расширение сети международных партнерств с ведущими вузами и научными организациями мира, и повышение известности бренда университета в международном пространстве, и растущий интерес к обучению в УрФУ у иностранцев – сейчас у нас учатся студенты из 86 стран", - сообщили в пресс-службе университета.

Опыт Сычуаньского университета

Вузы КНР, напротив, заинтересованы в привлечении студентов и преподавателей из России, о чем уральским и сибирским журналистам рассказали во время визита в Китай, который организовал Информационный департамент МИД КНР при посредничестве Генерального консульства КНР в Екатеринбурге. "Сычуаньский университет в городе Чэнду готов заключить с соискателем контракт на три года, каждый год новый сотрудник будет получать зарплату в 250 тысяч юаней. Также за три года преподаватели получают дополнительно 150 тысяч юаней на исследования в качестве дополнительной поддержки", - сообщила декан факультета журналистики Сычуаньского университета Цао Ху.

Также по ее словам, университет приглашает выпускников российских вузов в магистратуру и аспирантуру. "Обучение бесплатно, так же, как и место в общежитии. Еще предусмотрена стипендия - 3 тысячи юаней в месяц. В рублях это 24 тысячи", - уточнила Цао Ху.

По словам Чао Ху, в Сычуаньский университете уже учатся студенты из Москвы и с Сахалина. "Несколько дней назад я защитила диплом на китайском. Знание языка дает большие возможности при поисках работы, как в КНР, так и в России. Во время обучения мы ежемесячно получали стипендию, бесплатно жили в общежитии, университет постоянно устраивал экскурсии и знакомил нас с традиционной культурой Китая", - рассказала студентка из Москвы.

Визит в Сианьский университет

Разговор о международном сотрудничестве продолжился во время посещения делегацией уральских и сибирских журналистов Сианьского университета Цзяо Тун. В 2015 году вуз, в котором обучается 32 тыс. студентов, включился в проект "Один пояс – один путь", через два года уже более 35 университетов также подключились к программе, включая и российские вузы. Совместная международная работа ведется в таких направлениях, как подготовка кадров, политические исследования и коммуникации, межвузовский обмен.

В Институте журналистики Сианьского университета есть факультет русского языка, созданный в 2005 году, где работают преподаватели из России. Среди изучаемых дисциплин общее владение русским языком, базовое аудирование, переводоведение, чтение прессы.

Уральские и сибирские журналисты посетили Сычуаньский и Сианьский университеты в рамках пресс-тура, который организовал Информационный департамент МИД КНР при посредничестве Генерального консульства КНР в Екатеринбурге. Пресс-тур прошел в рамках Года перекрестных обменов между СМИ РФ и КНР, только с российской стороны запланировано свыше 200 мероприятий. Уже этим летом в Екатеринбурге ждут делегацию Всекитайской ассоциации журналистов.

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