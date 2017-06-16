Академия Н.С. Михалкова покажет новый спектакль "Метамофозы-2" в Театре эстрады

19 июня 2017 г. на сцене Московского государственного театра эстрады состоится премьера нового спектакля творческой лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова "Метаморфозы-2". Постановка - своего рода сложившаяся традиция, которая воплощается в Академии на основе произведений великих классиков А.П. Чехова и И.А. Бунина. Мероприятие начнется с обращения Никиты Сергеевича Михалкова.

Спектакль-конструктор представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из девяти произведений великих классиков, демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции.

"Метаморфозы" - это определенного рода бренд нашей академии. В этом году мы выпускаем "Метаморфозы-2" и вновь имеем дело с великой русской прозой Чехова и Бунина. Каждый год мы обращаемся к этим писателям, пытаясь выразить на сцене всю атмосферную глубину, столь присущую их творчеству. Мы намеренно не берем драматургические произведения, в которых изначально заложен определенный посыл фабулы и сюжета. Нам интереснее как бы из воздуха, из ниоткуда, материализовать и инсценировать тончайшие струны взаимоотношений характеров и характера взаимоотношений Бунинских и Чеховских героев. Несмотря на всю прозрачность данной прозы, а скорее именно поэтому, задача эта архитрудная, но чрезвычайно увлекательная, и самое главное - невероятно полезная для актеров, пытающихся найти в себе новые возможности и оттенки актерской игры, - отмечает режиссер спектакля Никита Михалков.

В этом году режиссерами дипломной постановки выступили - заслуженный артист РФ Игорь Яцко, педагог Академии Вера Камышникова, актер, режиссер Александр Коручеков. Художник-постановщик - Юрий Купер. Титры, демонстрируемые в спектакле, создал заслуженный художник Александр Адабашьян, дизайн звука - Павел Дореули. Хореографы: Виктория Скицкая, Лаша Марыхуба. Художественный руководитель курса - Никита Михалков.

"Спектакль необычен и тем, что мы создали титры, демонстрируемые зрителям на экране по ходу действия спектакля. Приходилось прорабатывать буквально каждое слово произведения, чтобы попытаться передать истинный язык того времени. Конечно же, при адаптации к старорусской орфографии использовался словарь Даля, а также уникальные прижизненные издания произведений Л.Н. Толстого", - сказал создатель титров постановки Александр Адабашьян.

В спектакле играют студенты, прослушавшие годичный курс в академии "Актерское искусство в современных условиях", а сама постановка - один из творческих результатов обучения. Главной особенностью для зрителя является форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе не только 3D-декорации, видезарисовки, но и рождающая атмосферу поистине "живого кино".

"Для меня очень важно, что мы стараемся следовать принятой нами изначально форме сценического минимализма, для того, чтобы как можно больше нагрузки возложить на актеров, на их игру на сцене. Но на самом деле, самая радостная и вдохновляющая метаморфоза - это метаморфоза, которая происходит внутри нашей Академии. Метаморфоза постижения нашими студентами-актерами новых приемов и методов. Каждый год из стен Академии выходят профессионалы, которые могут решать любые творческие задачи, могут компенсировать любой вакуум режиссерского профессионализма. Наши выпускники не просто отлично владеют актерским ремеслом, но и являются абсолютно самодостаточными - вижу в этом главный смысл и достижение нашей Академии кинематографического и театрального искусства", - подытожил Никита Сергеевич.

На показ приглашены многие известные российские деятели культуры и искусства, представители театральной и киноэлиты, звезды шоу-бизнеса.