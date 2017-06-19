В Академическом стартуют "Дни музыки" под открытым небом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. "Дни музыки" пройдут в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом - с 19 по 22 июня в рамках международного фестиваля "Ural Music Night". В течение четырех дней для жителей района под открытым небом выступят музыканты и акапельные коллективы Екатеринбурга, сообщает akademekb.ru .



"Академчане услышат популярные песни Фрэнка Синатры, Эрика Клэптона, Битлз, других известных музыкантов в исполнении лауреата российских и зарубежных вокальных конкурсов группы "NonSugar". Для любителей классики лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты Уральского музыкального колледжа сыграют лучшие сочинения Шуберта, Листа и Рахманинова", - сообщает портал со ссылкой на организаторов.



Организаторами "Дней музыки" выступают АО "РСГ-Академическое" и "Уральская ночь музыки". Мероприятия в районе пройдут на четырех площадках, вход свободный.

Справка

В прошлом году в фестивале "Ночь музыки" принимали участие 70 площадок, 1500 музыкантов, музыкальный форум посетили 120 тыс. человек.

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ-Академическое"

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