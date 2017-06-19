"Нацимбио" поставила вакцину от клещевого энцефалита армии Восточного военного округа

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В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, проведена вакцинация инактивированной вакциной "Энцевир" для профилактики инфекции клещевого энцефалита. Вакцина произведена в Томске на предприятии "Вирион", входящем в Национальную иммунобиологическую компанию (ГК Ростех). Также препаратом прививают всех новобранцев весеннего призыва, которые будут служить в округе.
"Выпуском препаратов для защиты взрослых и детей от клещевого энцефалита занимается томский филиал НПО "Микроген". Применение вакцины "ЭнцеВир" позволяет снизить заболеваемость и минимизировать случаи развития тяжелых осложнений", - сообщила генеральный директор "Нацимбио" Марьям Хубиева.
Вакцинацию препаратом "ЭнцеВир" в России ежегодно проходят более полумиллиона человек старше 18 лет. В 2016 году эта цифра составила порядка 700 тысяч человек. Вакцина представляет собой очищенную концентрированную стерильную суспензию инактивированного вируса клещевого энцефалита, позволяющую организму выработать специальные антитела для формирования иммунитета.