Уральские газовики определили лучшего оператора котельной

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Финальный этап конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший оператор котельной ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) завершился накануне на базе Челябинского отделения Учебно-производственного центра. Об этом сообщили в понедельник в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.
В службе уточнили, что за первенство боролись представители девяти филиалов предприятия, расположенных в Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях.
В" ходе смотра участники решали теоретические и практические задания, которые были составлены таким образом, чтобы обеспечить равные возможности их выполнения. Теорию они сдавали в компьютерном классе, где в течение 50 минут необходимо было ответить на 60 вопросов теста. В практической части конкурса на полномасштабном тренажере-имитаторе и на действующей котельной челябинского отделения УПЦ были смоделированы возможные производственные ситуации, на решение которых отводилось в общей сложности 45 минут", - сообщили там.
Оценка за практику выставлялась с учетом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Также члены конкурсной комиссии следили за соблюдением технических и технологических условий и качеством выполняемых работ. Кроме того, в рамках практического задания конкурсанты продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи на специальном роботе-манекене.
По итогам всех испытаний звание "Лучший оператор котельной - 2017" завоевал Александр Елфимов, представляющий Невьянское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Второе место занял победитель предыдущего конкурса Дмитрий Рыбин из Шадринского ЛПУМГ, третье - Алексей Архипов (Далматовское ЛПУМГ).
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В Обществе ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства по разным специальностям в целях повышения престижа рабочей профессии, профессионального мастерства и распространения передовых методов и приемов труда среди сотрудников предприятия.
В зонах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций (КС), 280 газораспределительных станций (ГРС), 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). В составе общества 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений МГ. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.