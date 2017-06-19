Общественная палата РФ проведет в Тюмени форум активных граждан "Сообщество"

МОСКВА, 19 июня 2017 г. /Фонд "Перспектива"/. 20-21 июля в Уральском федеральном округе пройдет форум активных граждан "Сообщество", организованный Общественной палатой России. На этот раз мероприятие примет Тюмень. Ранее форумы "Сообщество" в УрФО проходили в Екатеринбурге (2016 г.) и Челябинске (2015 г.)

Форумы "Сообщество" ежегодно проводятся Общественной палатой РФ в каждом федеральном округе для обучения и обсуждения форматов взаимодействия с целью решения социальных проблем.

В Тюмени в первый день форума "Сообщество" пройдут образовательные мастер-классы для НКО, гражданских активистов, представители бизнеса, власти и СМИ. Вся программа первого дня будет четко разделена на четыре целевые аудитории и посвящена актуальным запросам секторов. Так, некоммерческие организации узнают как получить президентский грант в 2017 году, что такое социальное проектирование и как обеспечить своему социальному проекту узнаваемость и финансовую устойчивость. Для бизнеса и власти программа предусматривает обучение навыкам работы с некоммерческим сектором - эксперты по полочкам разложат принципы и подходы к сотрудничеству объяснят, почему оно необходимо. Региональных журналистов научат выявлять социальные проблемы, оценивать эффективность НКО и выбирать правильный формат для подачи материала.

Второй день участники проведут на дискуссионных площадках, обсуждая актуальные социальные вопросы региона. Так, например, НКО узнают как попасть в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Бизнесу будет интересно обсудить успешные кейсы взаимодействия с некоммерческим сектором. Участники также поговорят о волонтерстве, экологии и роли ресурсных центров в развитии "третьего" сектора.

Итоговым мероприятием форума станет площадка "Акселерация межсекторного сотрудничества". На ней можно будет проверить, насколько конструктивным получится диалог власти, бизнеса, СМИ и гражданских активистов. Авторы социальных проектов смогут презентовать свою инициативу один-на-один представителям социально ответственных компаний и государственных структур и получить от них приглашение к сотрудничеству. На прошедшем форуме в Ростове-на-Дону НКО получили рекордное количество приглашений - 143 - от таких организаций как Coca-Cola HBC Россия, Ассоциация волонтерских центров, Общественное телевидение России, и других (на форумах в Ярославле, Красноярске, Казани и Ростове-на-Дону суммарно к сотрудничеству было приглашено порядка 400 социальных проектов).

Участие в форуме бесплатное.

Регистрация открыта: форумсообщество.рф/тюмень

Форумы "Сообщество" в 2017 году снова пройдут во всех федеральных округах. Ближайший состоятся в Ставрополе.

Форум активных граждан "Сообщество"

форумсообщество.рф

Это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.

Форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В 2016 году участие в форумах приняли более 7 000 человек из всех регионов России. Окружные форумы состоялись в Перми (февраль, ПФО), Омске (март, СФО), Хабаровске (апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УФО), Череповце (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). Заключительным стал итоговый форум, который прошел в Москве 3-4 ноября. На открытии форума с приветственным словом выступил Президент Российской Федерации.