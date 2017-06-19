Разработка УЭХК вошла в ТОП-3 лучших HR-практик Росатома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Квест-тренинг "Фабрика Junior", разработанный на Уральском электрохимическом комбинате (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", ЗАТО Новоуральск Свердловской области), вошел в ТОП-3 лучших HR-практик Госкорпорации "Росатом". Как сообщили в отделе по связям с общественностью УЭХК, итоги конкурса были подведены в рамках отраслевой Конференции по управлению талантами в атомной отрасли.

"Квест-тренинг был презентован в рамках стенд-сессии наряду с проектами коллег из ТВЭЛ, ЯОК и Росэнергоатом. По итогам открытого голосования "За нестандартность и универсальность" разработка из Новоуральска вошла в ТОП-3 лучших HR-практик ГК Росатом", - сказано в сообщении.

По оценке заместителя генерального директора АО "УЭХК" по управлению персоналом Аксаны Козловой, высокий рейтинг квест-тренинга "Фабрика Junior" закономерен. "Данная практика является частью перспективной Интегрированной системы целевой подготовки "Школа-колледж-вуз-Росатом", содержит элементы профессиональной ориентации школьников, повышает интерес учащихся к предприятиям Росатома, знакомит с ценностями, транслируемыми Госкорпорацией, принципами бережливого производства и инструментами ПСР (производственная система Росатома - прим. ред.), - охарактеризовала проект топ-менеджер комбината.

За создание и успешную реализацию проекта "Фабрика Junior" его инициаторы и драйверы: Вера Борисова, и.о. начальника отдела по связям с общественностью АО "УЭХК", Ольга Хмелева, специалист по массовым коммуникациям отдела по связям с общественностью АО "УЭХК" и Валерий Усынин, ведущий специалист по управлению улучшениями отдела по развитию персонала - награждены подарочными сертификатами на бесплатное обучение по программе "Ситуационное руководство".

Справка

АО "УЭХК" - предприятие разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию.

Сегодня в УЭХК сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Разделительное производство АО "УЭХК" соответствует международным стандартам ИСО 9001, 14001, 5001, OHSAS 18001.