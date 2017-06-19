УГМК затратила на плановый капремонт печи Ванюкова №2 около 184 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт печи Ванюкова №2 (ПВ-2) завершился на Среднеуральском медеплавильном заводе (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании - УГМК). Плавильный агрегат запущен в работу, сообщают в пресс-службе компании.

"ПВ-2 была остановлена на плановый капремонт в апреле 2017 года, он должен был продлиться 80 суток, но металлурги, ускорив монтаж оборудования, справились с работой в течение 66 дней", - сказано в сообщении.

Выполнен полный ремонт печи и ее фундамента. Полностью заменены все рамы печи, водоохлаждаемые элементы и огнеупорная футеровка. Большая работа была выполнена по монтажу и установке над печью радиационной части котла-утилизатора весом около 77 тонн. Котел используется для охлаждения отходящих металлургических газов и очистки их от грубой пыли. Проведен ремонт тракта загрузки, который включает в себя конвейерное хозяйство и бункеры-накопители. Выполнены ремонты миксера штейна и миксера шлака, а также насосных установок водооборота ПВ-2. Произведена замена старого миксера розлива меди, который был в работе более 10 лет. Кроме того, отремонтирована конвейерная линия медерозлива. Также выполнены ремонты газоходных трактов печи, башни охлаждения и двух электрофильтров.

Особенностью капремонта печи Ванюкова №2 в 2017 году был ремонт фундамента, который эксплуатировался с пуска плавильного агрегата, то есть более 10 лет. Для проведения этой работы потребовался полный разбор печи.

"Обычно плановые капремонты печей Ванюкова мы ведем без разбора подины, - отмечает главный инженер Максим Сладков. - Разбирается только часть горна, которая в период эксплуатации подвергается размывам. Чтобы максимально снять нагрузку с подовых балок, решили разобрать всю печь до последнего кирпичика. Можно сказать, что на этот раз мы заново построили новую печь".

Стоимость капремонта печи Ванюкова №2 и котла-утилизатора составила порядка 184 млн руб.

Справка

Печь Ванюкова - автогенная плавильная печь для переработки медных, медно-никелевых и медно-цинковых концентратов. Плавка происходит в шлако-штейновой ванне печи, куда интенсивно подается кислородно-воздушная смесь и шихта. Дает возможность утилизировать отходящие газы на 99,99%. На СУМЗе первый комплекс печи Ванюкова (ПВ-1) введен в строй в 1994 году, второй комплекс (ПВ-2) - в 2006 году. Мощность медеплавильного производства СУМЗа выросла до 150 тыс. тонн черновой меди в год.

ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" - один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ был введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Является крупнейшим на Урале предприятием по выплавке меди из первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кислоты, выпуску бутилового ксантогената калия. С 2000 года СУМЗ входит в состав Уральской горно-металлургической компании.

В производственную структуру предприятия входит обогатительная фабрика, медеплавильный цех, цех серной кислоты и цех ксантогенатов, а также обслуживающие вспомогательные подразделения. На предприятии работает около 3,5 тыс человек.

Потребителями продукции СУМЗа являются крупнейшие металлургические, химические, горно-обогатительные предприятия России, ближнего и дальнего зарубежья.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.