Мюзикл "Анна Каренина" запустил уникальное мобильное приложение

МОСКВА, 19 июня 2017 г. /Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина"/. Накануне завершения премьерного сезона создатели мюзикла "Анна Каренина" выпустили не имеющее аналогов уникальное мобильное приложение. Популярный и высокотехнологичный спектакль по великому роману Л.Н. Толстого получил продолжение в мире гаджетов. Скачав всего одно приложение, есть возможность услышать всех артистов мюзикла и собрать любой состав исполнителей по своему выбору.

"В труппу "Анны Карениной" вошли лучшие из лучших. И мы хотели дать поклонникам возможность услышать любые варианты составов исполнителей. Созданное нами мобильное приложение позволяет это сделать. Мы уверены, что зрители, которые еще не смотрели "Анну Каренину", послушав треки из мюзикла при помощи приложения, захотят посетить спектакль. А те, кто видел мюзикл, смогут навсегда оставить его частичку в своем сердце благодаря современным технологиям", - рассказали продюсеры мюзикла Владимир Тартаковский и Алексей Болонин.

Мобильное приложение "Анны Карениной" доступно для скачивания в App Store и Google Play на двух языках - русском и английском. С каждым месяцем мюзикл уверенно покоряет не только российских, но и иностранных зрителей. О спектакле писали такие издания, как The Guardian, The Moscow Times, Moskauer Deutsche Zeitung, Il Venerdì di Repubblica и многие другие. Специально для зарубежных зрителей была создана также англоязычная версия сайта мюзикла.

Со дня премьеры мюзикл "Анна Каренина" идет с неизменными аншлагами. Драматическая история любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего молодого офицера Алексея Вронского разворачивается на фоне блеска и роскоши дворянской жизни второй половины XIX века. И хотя от происходящего на сцене Театра оперетты нас отделяют почти полтора столетия, события, разворачивающиеся перед глазами зрителей, по-настоящему увлекают и захватывают: во все времена они близки и понятны каждому.

В ролях звезды столичных мюзиклов: Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Сергей Ли, Ольга Беляева, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Лика Рулла, Андрей Бирин, Александр Маракулин, Максим Заусалин и многие другие.

Заключительные спектакли премьерного сезона пройдут с 20 июня по 2 июля в Театре оперетты.

Мобильное приложение в App Store

Мобильное приложение в Google Play

Официальный сайт мюзикла "Анна Каренина"