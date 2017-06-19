В Петербурге дети учатся читать по-шведски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ИЮНЯ 2017/Генеральное консульство Швеции/. У петербургских детей появилась возможность научиться читать по-шведски в уникальном библиотечно-игровом пространстве "Здесь читают дети". Это совместный проект Центральной городской детской библиотеки им. Пушкина, Генерального консульства Швеции и Шведского института. "Здесь читают дети" создано по образу и подобию детской библиотеки "Пространство детей" (Rum för Barn), которая находится в культурном центре "Городской театр" в Стокгольме.

По словам автора проекта Хелены Гомер, концепция подобной библиотеки направлена на стимулирование у детей желания читать книги, музицировать, сочинять истории и воплощать свои фантазии в жизнь через творчество. Также проект нацелен на укрепление связей между детьми и родителями: это не "детская комната", где можно оставить ребенка и отправиться по своим делам, а место где взрослые и дети могут вместе творить, читать, разговаривать, играть в настольные игры и лучше узнавать друг друга.



В пространстве "Здесь читают дети" собраны не только лучшие истории шведских авторов, но и шедевры детской литературы других стран, в том числе книги на английском, немецком, шведском, французском и японском языках. Расположение книг по персонажам и тематическим разделам помогает ребенку самому выбрать, что ему интересно. В пространстве имеется уютный "домик" с подсветкой, чтобы забраться и читать внутри, широкий выбор игрушек и настольных игр для детей самых разных возрастов, есть зона для чтения сказок вслух ("красное кресло"), столики и материалы для творчества.

Пространство "Здесь читают дети" предлагает петербуржцам игровые занятия по лучшим детским книгам Свена Нурдквиста, Ларса Клинтинга, Гуниллы Ингвес, Томаса и Юи Висландер, Барбру Линдгрен и других современных шведских авторов. Также посетителей ждут разнообразные мастер-классы, и даже совсем не библиотечные. Кроме того, в пространстве проводятся встречи с художниками, как российскими, так и зарубежными.



28 июня в библиотеке пройдет игровое занятие по шведским летним праздникам, а осенью планируется курс обучения шведскому языку для детей.



Больше информации о пространстве "Здесь читают дети" можно найти в группе Детской библиотеки иностранной литературы ВКонтакте vk.com/det_bibka_in_lit и по хэштегам #здесь_читают_дети и #читаем_в_красном_кресле

Контакты:

Детская библиотека иностранной литературы

Телефон: 8 (812) 2733811; e-mail: detiikniga@yandex.ru