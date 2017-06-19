Опера "Легенда о граде Ельце" в шестой раз прошла на берегу реки в Липецкой области

Опера "Легенда о граде Ельце" в шестой раз состоялась на берегу Быстрой Сосны в рамках V международного фестиваля современной музыки имени Тихона Хренникова, который прошел в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"17 июня при большом скоплении зрителей уже в шестой раз была продемонстрирована опера народного артиста России Александра Чайковского "Легенда о граде Ельце". Уникальное произведение традиционно исполнено в Ельце в естественных декорациях, на берегу Быстрой Сосны, на месте событий, описанных в сюжете. В текущем году опера на воде состоялась в рамках V международного фестиваля современной музыки имени Тихона Хренникова", - говорится в сообщении.

Главные партии в постановке исполнили столичные и липецкие солисты в сопровождении музыкантов Липецкого симфонического оркестра под управлением главного дирижера Константина Баркова. В сценах боя и Крестного хода участвовали жители Ельца - участники клубов исторической реконструкции "Копье" и "Кристалл". По информации пресс-службы, опера стала одним из туристических брендов старинного города и Липецкой области. На фестивале ее посмотрели жители Ельца, Липецка, Москвы, Воронежа, Тамбова, Орла, Санкт-Петербурга и дальнего зарубежья.

"Всем, кто видел оперу, наверняка запомнились прекрасные местные пейзажи. "Легенда о граде Ельце" привлекает в древний город любителей старины и является одним из ключевых проектов развивающейся особой экономической зоны туристско-рекреационного типа", - отметил глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Премьера оперы состоялась в Ельце 2011 году. Либретто написали липецкий писатель Николай Карасик и московский автор Радомира Ползунова. Постановщиком выступил обладатель "Золотой маски" Георгий Исаакян. Сюжет посвящен походу Тамерлана на Москву, внезапно прерванному под Ельцом. Согласно легенде, во сне ему явилась Дева Мария, в тот же день жители Москвы встречали Чудотворную Владимирскую икону Божией Матери и молились о спасении от страшного нашествия. В итоге Тамерлан, устрашенный видением, повернул свое войско обратно. События разворачиваются не только на берегу, но и на воде в трех временных отрезках - в 1395, в 1941 году, когда была вскрыта могила Тамерлана, и в наши дни.

В апреле текущего года "Легенда о граде Ельце", впервые поставленная на открытом воздухе, была удостоена премии правительства РФ в области культуры.