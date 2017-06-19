"Холодное танго" Чухрая станет фильмом закрытия Московского Еврейского кинофестиваля

МОСКВА, 19 июня 2017 г. /Пресс-служба МЕКФ/. 20 июня в Еврейском музее и центре толерантности состоится торжественная церемония закрытия III МЕКФ. Фильмом закрытия кинофестиваля станет "Холодное танго" режиссера Павла Чухрая, незадолго до этого ставший фильмом открытия XXVIII кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Картина рассказывает о том, как рушится вера в счастливое будущее, когда собственная дочь становится возлюбленной твоего врага. В главных ролях снялись Юлия Пересильд и Риналь Мухаметов.

Фильм представят: актриса Юлия Пересильд ("Край", "Битва за Севастополь", "Невеста"), актер Риналь Мухаметов ("Притяжение", "Оптимисты"), продюсер Сабина Еремеева ("Короткое замыкание", "Измена") и оператор Игорь Клебанов ("Водитель для Веры", "Юнона и Авось").

В рамках церемонии награждения будут вручены призы в номинациях:

Лучший полнометражный художественный фильм;

Лучший полнометражный документальный фильм;

Лучший короткометражный художественный фильм;

Лучший короткометражный документальный фильм.

Лучшие работы определит жюри под председательством режиссера Павла Лунгина, в которое вошли кинематографисты Игорь Угольников, Дмитрий Астрахан, Юлия Ауг, Артем Виткин и Елена Хазанова, а также кинокомпозитор и музыкальный исполнитель Аркадий Укупник.

По традиции фестиваль вручит специальный приз жюри, в то время как почетный приз "За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России" уже был вручен 14 июня режиссеру Андрею Кончаловскому президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером.

Кроме того, в этом году семьей продюсера Якова Каллера учреждена особая премия его имени, которая будет вручаться лучшему российскому фильму года на еврейскую тематику.

Хроника фестиваля 16-18 июня

Последние дни фестиваля прошли очень бурно: состоялось множество показов, а также прошли многочисленные встречи, лекции и мастер-классы в рамках образовательной программы.

15 июня в кинозале ГУМа демонстрировался фильм "Кто меня теперь полюбит", главный герой которого вынужден покинуть родной кибуц из-за нетрадиционной ориентации. На встрече после фильма правозащитник и кандидат юридических наук Анна Ривина рассказала о мифах и реальных фактах диагноза ВИЧ. Как жить с ВИЧ+ в России? Как бороться с болезнью, не теряя оптимизма и не выпадая из социума? Нужна ли повсеместная профилактика заболевания? Эффективно ли современное лечение? Все эти вопросы, а также то, какую силу имеет поддержка больного родными людьми, рассмотрели на встрече Анна Ривина и несколько гостей вечера с ВИЧ-положительным статусом.

В киноцентре "Октябрь" показали драму "Через воды" о еврейском музыканте, а также зловещий хоррор "Демон", вошедший в программу кинофестиваля в Торонто.

В Центре документального кино прошел показ картины "Рабин. Своими словами", представляющей собой своего рода автобиографию, после которого состоялась встреча-обсуждение с сыном Ицхака Рабина, Ювалем, и членом ученого совета ИВ РАН, автором книг и статей о политической истории Израиля Татьяной Карасовой. Юваль Рабин рассказал об отце и о напряженной политической и общественной ситуации в Израиле наших дней. В финале своего монолога он призвал взять ответственность за будущее в свои руки, не надеясь на действия политических лидеров. На встрече присутствовали посол Израиля в России Гари Коррен с супругой.

Также в ЦДК состоялся показ фильма "Побег из комнаты 18", рассказывающий о бывшем неофашисте, бежавшем в Израиль, решившем посетить концентрационные лагеря Восточной Европы, чтобы встретиться там с мировым и своим собственным прошлым.

16 июня в киноцентре "Октябрь" состоялось несколько показов. На блок художественных короткометражек заглянул американский режиссер и продюсер Стивен Мао, чью картину "Голубь спасения" показали в "Октябре" позже, 18 июня. Самые маленькие зрители посмотрели семейное фэнтези "Абулеле", повествующее о древнем, огромном и невидимом, но очень дружелюбном монстре. После показа Анна Сторожева, преподаватель и мультипликатор, руководитель детской мультипликационной студии в Еврейском культурном центре, рассказала маленьким зрителям о том, как бороться со страхом с помощью выдумки: взять лист бумаги и нарисовать того, кто пугал ночью. Довольны остались и дети, и родители.

В ЦДК после документального фильма "Верните евреев домой" прошла встреча с религиоведом, переводчиком и историком Юрием Табаком. Дискуссия получилась жаркая: зрители осудили главного героя фильма за недостаток гуманизма, вместе со спикером поспорили об отношении режиссеров к происходящему в картине и об их главном посыле, а еще подискутировали о феномене возвращения евреев в Израиль. Единственное, в чем к концу встречи аудитория сошлась единогласно - что таким и должно быть кино на фестивале, неоднозначным, задающим много вопросов и заставляющим задуматься.

В кинозале ГУМ состоялся показ фильма "У нас был Сад", кинокартины о непостижимом феномене памяти. После показа режиссер фильма Гай Раз рассказал об интересном явлении, когда бессонные ночи, постоянный стресс на работе, нервные разговоры по телефону отвлекают наше внимание и заставляют мозг думать, что доведенное до автоматизма ежедневное действие уже состоялось, а также порассуждал над такими сложными темами, как рассеянность родителей, приведшая к смерти маленьких детей, и о том, является ли это преступлением или же фатальной случайностью.

17 июня в кинозале ГУМа с полным аншлагом прошел показ картины "Мистер Гага", повествующий о жизни и творчестве одного из самых изобретательных, ярких и непредсказуемых хореографов нашего времени Охада Нахарина.

В Центре документального кино по завершении фильма "Рассказчик. После Вальтера Беньямина" герой фильма Николай Полисский - российский художник, основатель фестиваля Архстояние и арт-парка Никола-Ленивец - побеседовал со зрителями о постмодернизме, многообразии проявлений искусства и о вечном споре о главенстве формы и содержания.

18 июня началось со встречи в ЦДК, посвященной памяти Якова Каллера - Яши Каллера, как многие знакомые друзья и коллеги привыкли его называть. После просмотра короткого документального фильма вдова Каллера поблагодарила авторов за фильм и объявила о специальном призе имени продюсера Якова Каллера, учрежденного его семьей в рамках Московского Еврейского кинофестиваля. Приз будет вручаться лучшему российскому фильму на еврейскую тематику во время закрытия фестиваля 20 июня.

III МЕКФ богат не только духовной пищей, но и кошерной. Сразу после просмотра фильма "В поисках израильской кухни" зрители смогли закрепить полученные знания на практике. Кулинарный мастер-класс провел Семен Богуславский. Он раскрыл некоторые секреты шеф-поваров и угостил всех гостей пловом бухарских евреев бахш, израильской яичницей шакшука и баклажанами на гриле с тахиной. Помощь в организации праздника еды оказал ресторан "Яффа".

После фильма "Мориц Даниэль Оппенгейм" прошла лекция его автора и режиссера Изабель Гатоф, приехавшей на фестиваль из Германии. Изабель познакомила зрителей с членами съемочной команды и рассказала о том, как создавался ее документальный фильм о скромном гении еврейской живописи.

В кинозале ГУМа прошел показ фильма "Через воды" - сложной, пронзительной картины о том, как датские евреи пытались спастись от Холокоста, прося о помощи неравнодушных датчан. После показа со зрителями (среди которых были журналисты, историки и представители посольства Дании в Москве) встретился Илья Альтман - основатель и сопредседатель центра "Холокост". Он рассказал о спорах и противоречиях во взглядах на помощь евреям в Европе во время Холокоста, сравнил ситуации, сложившиеся в разных странах в то страшное время. Даже после выхода из зала дискуссия не закончилась, зрители продолжали задавать вопросы.

Кроме того, в киноцентре "Октябрь" прошли показы фильмов "Грязные волки" и "Освобождение Скопье".

III Московский Еврейский кинофестиваль проходит с 12 по 20 июня. На смотре представлены более 50 фильмов, объединенных темой еврейской культуры в разнообразных ее проявлениях: жизни народа в диаспоре и Израиле, вопросам идентификации, семейным ценностям, истории евреев XX века, религии, искусству. Главный приз фестиваля "Ключ открытия" вручается в четырех номинациях - полнометражное игровое кино, полнометражной документальное кино, а также короткометражное игровое и документальное кино. Председатель жюри - режиссер Павел Лунгин.

Показы и специальные мероприятия проходят в киноцентре "Октябрь", Центре документального кино, кинозале ГУМ и Еврейском музее и центре толерантности.

МЕКФ организован при поддержке фонда "Генезис", Российского еврейского конгресса, Еврейского агентства "Сохнут", Федерация еврейских общин России, Еврейского делового клуба "Соломон" и кинокомпании Ark Pictures.

Официальный сайт фестиваля: mjff.ru/