От Австралии до США: ученые мирового уровня посетили Южный Урал

В июне в национальном исследовательском Южно-Уральском государственном университете состоялось третье очное заседание Международного научного совета (МНС). Вуз посетили ученые с мировым именем в области квантовой информатики и искусственного интеллекта, биомедицины, сонохимии, органической химии, а также президент транснациональной корпорации "Эмерсон". Встреча наглядно продемонстрировала, как интеграция науки, бизнеса и образования способствуют решению актуальных задач мировой экономики.

Процессы мировой глобализации ставят не менее глобальные задачи во всех сферах жизни современного общества. Международная консолидация университетов, науки и бизнеса помогает их решать. Пример эффективного взаимодействия - прошедший в ЮУрГУ международный научный совет - новая структура, созданная в вузе в рамках Проекта 5-100.

"В состав МНС вошли 11 ученых и бизнесменов мирового уровня. Возглавляет совет президент компании "Эмерсон" Эдвард Монсер. Основные задачи совета - экспертиза и координация направлений научно-инновационного развития крупнейшего вуза Южного Урала и содействие интернационализации его деятельности. Ведущие мировые ученые дают экспертную оценку всех крупных проектов ЮУрГУ, консультируют российских ученых, помогают в установлении международных контактов с научными центрами и университетами мира, а также в рекрутинге - приглашении зарубежных ученых, профессоров в Южно-Уральский государственный университет", - подчеркнул важность включения вуза в процессы глобализации ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

В 2016 году под руководством авторитетных международных специалистов в ЮУрГУ было создано восемь международных научных лабораторий для генерации научных открытий и проведения опережающих исследований. Результаты работы лабораторий были представлены членам МНС и получили высокую оценку со стороны зарубежных ученых и бизнеса. В частности, идеи проекта "цифровых двойников", которые презентовал куратор Лаборатории проблемно-ориентированных облачных сред, директор Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Глеб Радченко, лежат в одной плоскости с развитием технологий Индустрии 4.0 и поэтому вызвали огромный интерес у председателя Международного научного совета Эдварда Монсера. Президент корпорации "Эмерсон" предложил в дальнейшем рассмотреть варианты возможного сотрудничества с ЮУрГУ по данному направлению.

"В этот проект отлично вписываются задачи, связанные с облачными вычислениями. Основная цель, которую мы поставили перед собой в рамках работы международной лаборатории - это анализ и проектирование методов управления вычислительными ресурсами в облачных вычислительных средах для выполнения, так называемых, "цифровых двойников". Цифровой двойник - это некая вычислительная модель, которая реализуется в виде отдельного вычислительного сервиса. Эти модели могут быть разного качества - конечноэлементные вычислительные модели, модели, основанные на цифровой обработке больших данных, статические модели и проч. Каждая из них может использовать только конкретные типы вычислительных ресурсов. Наша задача - выявить, какие ресурсы мы можем предоставить каждой из этих моделей для того, чтобы облачные вычислительные ресурсы использовались максимально эффективно при решении задач, связанных с проектированием цифровых двойников", - поясняет Глеб Радченко.

Это не единственный пример пересечения взаимных интересов ЮУрГУ и крупнейшей транснациональной корпорации "Эмерсон", которая совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности. Компания имеет сеть региональных представительств в городах России и является крупнейшим налогоплательщиком региональных бюджетов. Однако основное производство "Эмерсон" сосредоточено именно в Челябинске, где под брендом "Метран" выпускаются различные приборы: датчики давления, температуры, расходомеры, метрологическое оборудование, средства коммуникации, функциональная аппаратура и проч. Совместно с ЮУрГУ компаниями "Эмерсон" и "Метран" открыта лаборатория современных автоматизированных систем управления PlantWeb общей стоимостью $400 тыс. Обучение проводится на масштабируемой системе управления технологическими процессами DeltaV, в которую интегрирован программный пакет AMS Device Manager.

Успешным примером трехстороннего сотрудничества ЮУрГУ - Оксфорд- "Эмерсон" служит встреча в старшейшем университете Великобритании Эдварда Монсера и ректора Южно-Уральского государственного университета с профессорами Оксфордского университета Манусом Генри, Роном Роем и Лайонелом Тарассенко (главой департамента инжиниринга). На встрече обсуждались возможные совместные проекты между университетами и компанией "Эмерсон" в области инжиниринга. Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков отметил, что будущее сотрудничество с Оксфордским университетом принесет значительную пользу обеим сторонам.

Одним из направлений сотрудничества между ЮУрГУ и Технологическим центром Оксфордского университета является применение новой технологии обработки сигналов "Призм", предложенной Манусом Генри, к сигналам преобразователя давления с функцией самодиагностики, конструкция которого была разработана в ЮУрГУ и запатентована в качестве полезной модели. Проекты в области самоконтроля и диагностики технического состояния измерительных приборов заинтересовали президента компании "Эмерсон" Эдварда Монсера. Он выразил интерес к финансированию проектных разработок. В ближайшее время ЮУрГУ, Оксфордский университет и компания "Эмерсон" создадут конкретный план более тесного сотрудничества, открывая новые возможности для развития проектов в передовых областях науки.

Кроме инжиниринга в ЮУрГУ успешно развиваются и другие прорывные научные направления в области суперкомьютинга, естественных наук и наук о человеке. Эксперты МНС проанализировали промежуточные итоги работы международных научных лабораторий, провели открытые лекции, научно-практические семинары и высказали свое мнение относительно развития технологий будущего в южноуральском вузе.

В частности, член МНС, доктор Джейван Ким, профессор школы вычислительных наук Корейского института перспективных исследований (Республика Корея) провел лекцию "Квантовые сплетения и квантовая информация" для студентов и сотрудников вуза. По мнению г-на Кима, построение квантового компьютера в виде реального физического прибора является фундаментальной задачей физики XXI века и позволит открыть новую эру высокоскоростных вычислений: "Не так много людей понимают квантовую телепортацию, но в будущем она может использоваться для коммуникации на большие расстояния".

Другой аспект, связанный с изучением мозговой деятельности и биомедицинскими технологиями, осветил Доктор Рон де Кло, Лейденский университет (Нидерланды). Профессор Королевской нидерландской академии искусств и наук известен своими открытиями в изучении воздействия стресса на мозг, а также повышения уязвимости человека перед заболеваниями, спровоцированными стрессом: "Стресс - это "перчинка" нашей жизни. Каждому человеку он просто необходим. Даже в теории Дарвина сказано: выживает сильнейший. Стресс нам помогает адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Он есть у любых организмов: растений, бактерий, животных. Даже радость - это стресс. Если уметь контролировать свой стресс, то он полезен для организма. В затяжных и неконтролируемых ситуациях стресс выступает отрицательным фактором".

Доктор Ашоккумар Мутапандиан, Университет Мельбурна (Австралия) - физхимик, специализирующийся на сонохимии, внес большой вклад в производство материалов для пищевой и молочной промышленности. Ученый прочитал лекцию о фундаментальных основах и практическом применении ультразвукового воздействия в технологиях пищевых производств и функциональных материалах, в которой рассказал об эффектах ультразвука в жидких пищевых средах.

Доктор Панайотис Андреас Коутентис, Университет Кипра (Республика Кипр), область научной деятельности которого органическая химия, провел научно-практический семинар. На лекции профессору были презентованы шесть научных разработок, авторство которых принадлежит молодым талантливым ученым ЮУрГУ. Участники дискуссии вместе с доктором Коутентисом сошлись на мнении о безусловной полезности научной коллаборации в формате семинара, поскольку именно он дает возможность в живом диалоге обменяться опытом или даже натолкнуть участников на научные открытия.

Президент корпорации "Эмерсон" Эдвард Монсер (США) рассказал о технологических тенденциях развития Индустрии 4.0, Интернете вещей в промышленности, а также об интеграции в процессы всемирной глобализации совместных решений ведущих мировых университетов, науки и промышленного инжиниринга. "Мы увидели огромную разницу между тем, что было девять месяцев назад, и тем, что есть сейчас, - отметил г-н Монсер. - Прогресс состоит в том, что вуз скорректировал свои цели в соответствии с целями Проекта 5-100 улучшением позиций вуза в рейтинге QS. Это достигается путем качественной работы в области исследований вуза. Вместе с преподаванием вуз занимается серьезными исследованиями, масштабный вклад которых признается во всем мире. Мы обсуждали исследование астероидов, важность этой темы для всего человечества. Мы говорили об утилизации промышленных отходов, каким образом можно сделать индустриальные процессы безопаснее, экологичнее и продуктивнее. Эти области исследований имеют огромное влияние и помогут улучшить позиции в рейтинге. Приоритетные направления вуза сделают его более значимым для региона, страны и мира".

Напомним, что очередное заседание Международного научного совета стало уже третьим по счету. Во время третьего заседания МНС были оценены результаты деятельности университета и сформирован плана работ, обсуждена стратегия продвижения университета в общем и предметных рейтингах, и стратегии развития кадрового потенциала ЮУрГУ.