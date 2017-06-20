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Стенд Челябинской области признали лучшим на IV Российско-Китайском ЭКСПО

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20 июня, 10:52 UTC+3

Губернатор Борис Дубровский высоко оценил результаты работы официальной и бизнес-делегации Южного Урала в Харбине

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© Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский признал плодотворными результаты работы официальной и бизнес-делегации региона на IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Об этом сообщили накануне в управлении пресс-службы и информации областного правительства по итогам аппаратного совещания. Стенд Южного Урала признан лучшим, было проведено около 500 деловых переговоров, заключено порядка 150 контрактов и соглашений о намерениях сотрудничества с китайскими партнерами.

"Плодотворно прошла презентация региона, состоялся ряд встреч, заключены важные соглашения. Продуктивно прошло и общение с губернатором провинции Хэйлунцзян господином Лу Хао. Мы ждем ответный визит делегации провинции на Южный Урал", - отметил Дубровский.

Южному Уралу, как региону - почетному гостю выставки, была выделена самая большая площадь - 528 кв. м. Свои возможности на стенде представили 24 южноуральские компании. "Выставка была полезна, прежде всего, для представителей бизнеса. С руководством провинции Хэйлунцзян достигнуты договоренности о составлении планов взаимодействия по отраслям. У нас действует рамочное соглашение, которое сейчас будет детализировано", - сказал замгубернатора Руслан Гаттаров.

Справка

IV Российско-Китайское ЭКСПО прошло в Харбине с 15 по 19 июня. В форуме участвовало более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки - 86 тыс. кв. м, площадь экспозиции РФ - 3,3 тыс. кв. м.

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