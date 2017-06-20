Премьер-министр Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ-2017

МОСКВА, 29 июня 2017 г. /Росконгресс/. Премьер-министр Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на III Восточном экономическом форуме, об этом сообщил Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки во время встречи в Москве с советником президента Российской Федерации Антоном Кобяковым.

Участники встречи подробно обсудили взаимодействие представителей двух стран в контексте крупнейших международных многосторонних форумов экономической направленности, проводимых в России в 2017 и 2018 годах. Россия и Япония активизируют сотрудничество в рамках международных мероприятий, и господин Тоёхиса Кодзуки рассказал о намерении японской стороны увеличить состав официальной делегации для участия в мероприятиях ВЭФ-2017.

Стороны рассмотрели возможность проведения в рамках ВЭФ-2017 мероприятий Ассоциации высших учебных заведений Российской Федерации и Японии в предваряющий основную программу форума день. Напомним, что соглашение о создании Ассоциации вузов России и Японии было подписано между Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Университетом Тохоку в декабре 2016 года.

Особенное внимание также уделили вопросу проведения Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который впервые состоится на "полях" Восточного экономического форума 2017 года в рамках культурно-спортивной программы. Спортивные состязания будут посвящены столетию первого международного поединка борцов дзюдо России и Японии, состоявшегося во Владивостоке в 1917 году. В соответствии с решением президента России этот турнир будет проходить ежегодно.

Кроме того, стороны обсудили мероприятия следующего перекрестного года России и Японии, в рамках которого рассматривается возможность более широкого участия японской стороны в работе Петербургского международного экономического форума 2018 года.

Подводя итоги, Антон Кобяков подчеркнул важность двустороннего взаимодействия и выразил надежду на то, что Япония продолжит принимать активное участие в различных многосторонних мероприятиях, проводимых на территории России. Подобные коммуникационные площадки, по его мнению, предоставляют благоприятные условия для налаживания и развития деловых связей, предметного обсуждения актуальных вопросов сотрудничества по широкому спектру направлений.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Организатор ВЭФ-2017:Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.