Форум "Экспорт в приоритете" - возможность повлиять на госпрограмму поддержки экспорта

МОСКВА, 20 июня 2017 г. /Пресс-служба форума/. Первый российский бизнес-форум "Экспорт в приоритете: Как преодолеть барьеры и реализовать экспортный потенциал импортозамещающей продукции" имеет шанс стать судьбоносным для его участников.

В рамках трех стратегических сессий форума, в которых примут участие все те, кто определяет "внешнеэкономическую погоду" и кто на практике реализуют программы государственной поддержки экспорта, участник не только подробно узнают, как поучаствовать в ней, но и смогут повлиять на характер и содержание программы. Бизнес-форум "Экспорт в приоритете" (полная программа форума – здесь) выстроен таким образом, что центром сессии становится свободная дискуссия с участием всех докладчиков и гостей по каждой из тем сессии.

Бизнес-форум - эксклюзивная возможность не только услышать, но и быть услышанным, рассказать о собственных проблемах и своем взгляде на то, какой именно должна быть поддержка российских производителей на глобальных мировых рынках.

Среди подтвердивших участие хедлайнеров форума:

руководитель АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков;

заместитель министра экономического развития РФ Станислав Вокресенский;

заместитель руководителя ФТС России Татьяна Голендеева;

директор департамента международного сотрудничества Минсельхоза Ольга Гаршина;

директор департамента стратегического развития и проектного сотрудничества Минпромторга России Алексей Ученов.

В форуме примут участие российские и иностранные эксперты в области ВЭД и представители бизнеса, которые достигли значительных успехов в экспорте своей продукции на международные рынки.

Регистрация на форум продолжается. Для участия в форуме "Экспорт в приоритете", организаторами которого являются оргкомитет национальной премии в области импортозамещения "Приоритет" и "Российская газета", необходимо подать заявку на сайте форума: http://prioritetaward.ru/forum. Количество мест ограничено.

Участников ждут 29 июня 2017 года в медиацентре ФГБУ "Редакция "Российской Газеты" (Москва, ул. Правды, 24).

О премии

Премия "Приоритет" - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, "Деловая Россия" и ФАС России.

Премия "Приоритет" - это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2017 году в премии "Приоритет-2017" примет участие больше 450 компаний. Проведение в прошлом году премии в области импортозамещения "Приоритет-2016" собрало 296 участников из 45 регионов страны в 29 основных номинациях.

Организационная поддержка: КГ "Деловая лига"

Генеральный информационный партнер: ТАСС